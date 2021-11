Zensurdebatte: Ist Nobelpreisträgerin Nadia Murad "islamophob"?

Nadia Murad hat 2018 den Friedensnobelpreis erhalten - doch das schützt die Werke der Jesidin offenkundig nicht vor dem Zugriff von übereifrigen Bildungsfunktionären.

Die gebürtige Irakerin überlebte 2014 in ihrer Heimat die blutigen "Säuberungen" der IS-Terroristen, musste mit ansehen, wie Verwandte ermordet wurden, wurde als Sklavin verschleppt, rettete sich nach Deutschland und schrieb darüber mehrere Bücher. Auf Deutsch erschien "Ich bin eure Stimme: Das Mädchen, das dem Islamischen Staat entkam und gegen Gewalt und Versklavung kämpft", auf Englisch ist "The Last Girl: My Story of Captivity, and My Fight Against the Islamic State" lieferbar. Als ein Buchclub für Schülerinnen im kanadischen Toronto diesen Band zur Lektüre empfehlen wollte, schritt die Aufsichtsbehörde ein: Das Werk könne "Islamophobie" fördern, so Schulleiterin Helen Fisher, und sei deshalb nicht geeignet.

Kritiker bezeichnen Schulfunktionärin als "dumm und mächtig"

Ähnlich erging es übrigens den Lebenserinnerungen der Promi-Strafverteidigerin Marie Henein ("But the Truth: A Memoir"), deren Familie aus Ägypten stammt. Das Buch sei nicht empfehlenswert, so Fisher, weil die Frau einst den persisch-kanadischen Radiojournalisten Jian Ghomeshi in einem Verfahren wegen sexueller Belästigung verteidigt hatte. Zu diesen umstrittenen Entscheidungen von Helen Fisher kommentierte die örtliche Zeitung "The Globe and Mail": "Es ist das eine, dumm zu sein. Es ist was anderes, dumm und mächtig zu sein, speziell in der Bildungsbranche."

Auf der eigenen Website brüstet sich die Schulbehörde von Toronto damit, sich besonders für Chancengleichheit zu engagieren. Als die Öffentlichkeit Wind von den neuesten Anweisungen bekam, stand Helen Fisher plötzlich nicht mehr für Interviews zur Verfügung. Ein Sprecher verwies auf "Missverständnisse" und betonte, im Fall der Anwältin gehe es nicht um deren Person, die zweifellos zu den anerkannten Vertreterinnen ihres Fachs gehöre. Im Übrigen hätten die Vertreter der Schulbehörde die fraglichen Titel nicht mal gelesen.

Katholische Schule sortiert 5.000 Bücher aus

In diesem Zusammenhang bekam ein Vorfall, der sich Anfang September zugetragen hat, neue Aktualität: Eine französischsprachige Schule in Ontario hatte 5.000 Bücher aus der Bibliothek entfernen lassen, die als beleidigend für örtliche Indigene galten. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hatte dazu gesagt, er persönlich werde sich mit "Bücherverbrennungen" zwar nie abfinden: "Es liegt aber nicht an mir, nicht an allen Nicht-Indigenen, denen zu sagen, wie sie empfinden oder wie sie sich gegenüber Versöhnungsgesten verhalten sollen. Wir müssen unser Verständnis für deren Trauer zeigen, auch für deren eventuelle Wut, die viele gegenüber der Versöhnung und der Arbeit, die wir noch vor uns haben, empfinden."

Die 5.000 Bücher, die zunächst vernichtet werden sollten, darunter Comics wie "Tim und Struppi" und "Lucky Luke", wurden übrigens entgegen der Pläne nicht verbrannt, sondern veräußert.