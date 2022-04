"Zensur oder Zusammenbruch": Russische Politiker in Rage

Zugegeben, der Aktionskünstler Oleg Kulik (61) ist für jeden Skandal gut: Er ließ sich einst in Moskau nackt als kläffender "Hund" Gassi führen und schuf so provokante Werke, dass sie selbst in Paris beschlagnahmt wurden. Jetzt sorgte der Fotograf, Maler und Bildhauer jedoch ganz ohne Absicht mit einem seiner Werke in Russland für Aufruhr. 2018 formte er die Skulptur "Große Mutter" und versuchte damit die Trennung von seiner damaligen Frau zu verarbeiten. Die aus Kunststoff geformte, üppige weibliche Figur, die auf einem Metallgerüst steht, reckt mit dem rechten Arm ein gewaltiges Schwert in die Höhe.

Betrachter dachten an "Mutter Heimat"

Betrachter fühlten sich dadurch an die berühmte "Mutter Heimat"-Kolossal-Statue auf dem Mamajew-Hügel von Wolgograd erinnert, Inbegriff des patriotischen Sieges- und Durchhaltewillens der sowjetischen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg, besonders während der Schlacht um das damalige Stalingrad. Diese Assoziation reichte offenbar, um im Netz und im russischen Parlament wütende Reaktionen hervorzurufen. Da half es auch nicht, dass der Galerist von Oleg Kulik, Wladimir Frolow, in der "Iswestija" beteuerte, die Arbeit sei überhaupt nicht "politisch" gemeint gewesen, sondern beschäftige sich mit dem Spannungsverhältnis von Mann und Frau.

"Moderne Frauen wollen keinen traditionellen Lebensstil und fordern die Gleichberechtigung mit Männern, weshalb es zwischen ihnen einen so dramatischen Kampf gibt. Das ist ewige Liebe und ewiger Hass, um die sich die Welt dreht," so der Kunsthändler. Kulik selbst dagegen äußerte sich bisher nicht, er leidet angeblich gerade unter einer Erkältung.

Bezug auf steinzeitliche "Venus von Willendorf"

Im erklärenden Text zur offenkundig wehrhaften "Großen Mutter" war mit Bezug auf eine berühmte, 30.000 Jahre alte Steinzeit-Figurine zu lesen: "Unter den Männern steigt plötzlich die Wut hoch – eine riesige, reife Frau mit einer hoch erhobenen Waffe. Ist da die Venus von Willendorf aufgewacht und hat ihr Leben in die Hand genommen? Nein, das ist nicht Venus, das ist die Fähigkeit als solche, Leben zu geben und zu nehmen. Es ist keine Frau, die sich dem männlichen Tun oder Nicht-Tun widersetzt. Es ist das Geschlecht selbst, das sich gegen die Vergangenheit, gegen die Aufspaltung erhoben hat und die Fesseln der Ungleichheit in sich sprengt."

Dieser Interpretation will sich die stellvertretende Vorsitzende im Bildungsausschuss der Duma, Yana Lantratova (33), Mitglied der Fraktion "Ein gerechtes Russland - für die Wahrheit", offenbar nicht anschließen. Sie schrieb an Kulturministerin Olga Lyubimova (41) einen empörten Brief: "Ich verstehe, dass jede Zensur der Kultur schadet, aber ich glaube, dass die Gesellschaft in der Zeit, in der unser Land eine 'spezielle Militäroperation' auf dem Territorium der Ukraine durchführt, und unter den Bedingungen eines harten Informationskrieges gegen Russland besonders empfindlich auf Provokationen reagiert . Die Ausstellung der 'Großen Mutter' macht das heilige Bild des 'Mutterlandes' für viele Russen lächerlich, es ist eine vulgäre Parodie auf die große Statue 'Mutter Heimat ruft'." Es handle sich um eine "bewusste Provokation".

Politiker riefen nach dem Staatsanwalt

Bis Kriegsende sollten daher "öffentliche Kunsträte" darüber wachen, dass sich solche Vorfälle nicht mehr wiederholten, so Lantratova, die übrigens auch etwas gegen die weitere Aufführung des Musicals "Chess" in Moskau hat. In dem Stück, dass die ABBA-Ex-Mitglieder Benny Andersson und Björn Ulvaeus 1986 komponierten, geht es um das Duell zwischen einem amerikanischen und einem russischen Schach-Großmeister, angelehnt an das legendäre Kräftemessen zwischen Wiktor Kortschnoi und Bobby Fischer.