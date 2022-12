Zensur der Kunst: Moskauer Biennale abgesagt

Die zeitgenössische russische Kunst probt gerade einen besonders komplizierten Spagat: Wie lädt man abstrakte Kunst patriotisch auf? Wie spannt man Konzeptkunst für die Putin'sche Propaganda ein? "Erinnerung" heißt etwa die neue Arbeit des radikal-patriotischen Künstlers Sergej Bugajew. Eine lange Liste hält 102 in Europa abgetragene Sowjet-Denkmäler fest, sortiert nach Ländern. Dazu schwingt ein schweres unförmiges Metallpendel hin und her, angefertigt aus eingeschmolzenen Elementen der abgebauten Denkmäler. Eine Arbeit, die im Rahmen der 9. Moskauer Biennale eigentlich in der ersten Novemberhälfte in der Neuen Tretjakow-Galerie hätte ausgestellt werden sollen. Aber als ob der Teufel seine Finger im Spiel hätte, sagten die Behörden die Kunstbiennale kurzfristig ab.

Jetzt wiederum kann man nur auf einem Video einen kurzen Blick auf die "Erinnerung" erhaschen. Schon im Vorfeld der Biennale herrschte größte Geheimniskrämerei, was ja eher ungewöhnlich ist für große Kunstevents, die ja viel Publikum anlocken sollen. Und dann schlug auch noch die Zensur gleich zweimal zu, wie der Galerist und Kunstmäzen Marat Gelman erklärt: "Die Biennale wurde zweimal verboten. Das erste Mal, als der Direktor der Eremitage, Michail Piotrowski, dafür gesorgt hat, dass nur russische Künstler zusammen mit Künstlern aus Luhansk und Donezk ausstellen. Eine Biennale ist ihrem Wesen nach international und zeigt der Welt Kunst aus allen Ländern. Alles andere ist peinlich. Das Kulturministerium und die Tretjakow-Galerie haben sie dann aus Gründen der Zensur zum zweiten Mal abgesagt. Dass Russland Krieg führt und es sich nicht gehört, eine Biennale zu veranstalten, spielte bei der Absage leider keine Rolle."

Fragwürdige Absage

Die teilnehmenden 27 Künstler erfuhren von der Absage, wie aus einem offenen Brief hervorgeht, aus der Presse. Sergej Bugajew wittert Verrat. In einem offenen Brief an den russischen Sicherheitsrat und den Chef des Geheimdienstes Patruschew schreibt der aufgewühlte Künstler: "Die meisten Institutionen werden von Liberalen geleitet, die in den letzten sechs Monaten keine einzige Ausstellung gemacht haben. Wenn die Tretjakow-Galerie also keine russischen Künstler ausstellen will, dann klären Sie das bitte, finden Sie es heraus und geben Sie uns einen anderen Ort."

Das Kulturministerium indes hatte die 9. Moskauer Biennale ganz offen und ehrlich aus Qualitätsgründen abgesagt. Die offizielle Begründung lautet: "Das Niveau vieler ausgestellter Arbeiten entspricht nicht dem Status der Neuen-Tretjakow-Galerie." Ein skandalöser Kunstabrutsch, der für den Sammler Marat Gelman klar auf der Hand liegt: "Nach der Einführung der Zensur hat sich ein großes Vakuum aufgetan. Und da tummeln sich jetzt lauter unbegabte Leute. Eine absolute Degenerierung in der Kultur."

Kunst ohne Niveau

Marat Gelman ist ein schillernder Drahtzieher der russischen Kunstszene. Das Land hat er längst verlassen, bedrängt von Repressionen ist er schon vor Jahren nach Montenegro emigriert. Das russische Justizministerium schickte ihm noch den Titel Ausländischer Agent hinterher.

Hört man sich in der Szene in Moskau zu den Vorgängen um die 9. Biennale um, stößt man auf verschlossene Türen. Niemand will sich öffentlich äußern. Marat Gelman sagt: "Es geht hier um Selbstzensur. Noch stand der Geheimdienst nicht vor der Tür, aber alle haben Angst, dass er kommt. Ich hätte nie gedacht, dass sich der Staat die Kultur so schnell vorknüpft. Sie bietet natürlich viel Stoff. Überall lassen sich Verstöße gegen neue Gesetze finden. Es geht alles wie im Schnelldurchlauf. Gestern noch haben wir in Moskau zusammen mit Putin das neue Kulturzentrum GES II eröffnet, in dem ziemlich radikale Positionen ausgestellt wurden, und heute haben wir vor allem Angst."

Alles wird durchleuchtet – vor allem künstlerische Positionen

Ende Juli trat eine Verordnung des Kulturministeriums in Kraft, die die Museen dazu verpflichtet, ausstellende Künstler zu durchleuchten. Vorgelegt werden müssen ein Lebenslauf und alle Auslandsreisen der letzten drei Jahre, zudem sollen Kuratoren die sozialen Medien der Künstler auf "zweifelhafte" Beiträge überprüfen. Kurzum: Sie müssen sich zu Erfüllungsgehilfen des Kreml machen.

Proteste der Künstler bleiben aus. Marat Gelman meint, dass sie sich im Gegenteil immer mehr den neuen Verordnungen und Gesetzen anschmiegen. Davon zeugt auch die zensierte Biennale: Sie sollte den Titel "Stenographie der Gefühle" tragen und schlug einen Parcours vor, von der "Anspannung" über zentrale Gefühlslagen wie "Ehrerbietung", "historisches Gedächtnis" und "Dankbarkeit" hin zu "Licht" und der Apotheose "Ruhe".

Keine Gegenwehr

"Konformismus, Relativismus und schweigendes Einverständnis gehören heute leider zum Moskauer Künstlerleben", sagt Merat Gelman, "kluge Leute, unter ihnen meine Freunde, nehmen an Konferenzen mit dem Kulturministerium teil. Alle haben sich gegen den Krieg ausgesprochen, keine Frage. Aber als Putin das Gesetz gegen die Diskreditierung der Armee unterschrieben hat, sind diese Unterschriftenlisten plötzlich verschwunden und die Künstler gaben sich gesetzestreu. Diese Art der Elastizität gibt es schon seit 2014. Nach der Annexion der Krim wurden russische Künstler international zunehmend isoliert, das machte sie abhängiger von russischen Institutionen. Man erzog sie so zu einer Loyalität, die inzwischen so etwas wie ein Gemeinplatz geworden ist."

Das Ende der Kunst kommt mit ihrer Kniefälligkeit. Die 9. Moskauer Biennale hat das der Welt eindrücklich vor Augen geführt.