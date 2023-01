"Zekamerone": Geschichten aus der belarussischen Gefangenschaft

Seit über zwei Jahren sitzt Maxim Znak im Knast. Acht weitere Jahre soll er in der Haftanstalt von Minsk verbringen – aus politischen Gründen, denn der Anwalt ist ein prominentes Mitglied der belarussischen Oppositionsbewegung. Im Gefängnis sind jene Geschichten entstanden, die jetzt auf Deutsch unter dem Titel "Zekamerone" erschienen sind.

Inspiriert von Boccaccios "Decamerone": Geschichten aus dem Gefängnis

Im Kern geht es darum, Menschen zu brechen. Deshalb pfercht das belarussische Regime auch beispielsweise neun Häftlinge auf 18 Quadratmetern zusammen.

"Und von den achtzehn Quadratmetern", so schreibt Maxim Znak, "geht ein Drittel für die 'technischen Anlagen' drauf. Der Rest für den Tisch und die Pritschen. In der Zelle ist deshalb alles Kollektivgut: Geräusche wie Gerüche."

Znak erzählt von alltäglichen Demütigungen

Es sind alltägliche Demütigungen, von denen Znak erzählt. Etwa das Duschen – nur einmal in der Woche, immer nur mit kaltem Wasser. Oder der sogenannte Hofgang, auf einer Fläche, so klein, dass man dort eigentlich nur stehen kann.

"Zekamerone" nennt er diesem Reigen von existenziellen literarischen Short Cuts, abgeleitet von "Zek", was "Gefangener" bedeutet, und dem "Decamerone", Boccaccios Renaissance-Sammlung von 100 Novellen. Auch Maxim Znak erzählt 100 Stories – aus dem verfluchten und giftigen Gefängnisalltag in Belarus.

"Das Ding fiel jedem ins Auge, der in die Zelle kam. Groß und schwarz und feucht, mit weißen Punkten. Es schien, als bewege es sich dort hinten in der oberen linken Ecke. Natürlich bewegte es sich nicht. Die Luft war einfach feucht wie in den Subtropen, zugleich zog es kalt, und an den Wänden setzten sich Tropfen ab. Vielleicht hatte man deswegen alle möglichen Erscheinungen? In Wahrheit war es nur ein gewöhnlicher Pilz, nur eben ein sehr schwarzer und sehr großer. (…) Stephen King hätte über diesen Pilz wohl einen horrenden Horrorroman geschrieben. Die Insassen stellten sich hingegen einfach vor, was passieren kann, wenn man in einem geschlossenen Raum ohne Durchlüftung tagein, tagaus Sporen dieses Pilzes einatmet."

Literarischer Stil: Nah bei den Dingen und mit leiser Ironie

"Zekamerone" versammelt Beobachtungen, Alltagsaufnahmen und Situationen. Das poetisches Credo dabei: "Um das Wesen einer Sache zu verstehen, muss man auf die Kleinigkeiten achten. Aus ihnen setzt sich das Gesamtbild zusammen."

Eine beseligende, hier und da durch Ironie austarierte Nähe zu Dingen und Abläufen zeichnet das Schreiben von Maxim Znak aus, färbt seinen literarischen Blick. Etwa auf den unerbittlichen Zeittakt: 6 Uhr Aufstehen, 22 Uhr Zapfenstreich, auch an Silvester, natürlich! – den Kampf ums Essen: Zucker, Tee oder Kaffee werden in Streichholzschachteln ausgegeben, "Schiffchen" heißen sie, für jeden gibt es am Tag anderthalb – das strenge Miteinander in der Zelle: Wehe, jemand hinterlässt ein Haar im Waschbecken! – die Pein, krank zu sein, gar von Zahnschmerzen geplagt zu werden: Speck oder Knoblauch auf die Vene und auf Besserung hoffen! – oder die obszönen Erniedrigungen durch die "Bürger Vorgesetzten": So lässt sich das Gefängnispersonal anreden.

Ein Triumph der Sprache

Nie erlaubt sich Maxim Znak den Klageton, trotzdem benennt er alle Qualen, denen die Häftlinge ausgesetzt sind. Dass er kein einziges Mal in diesem Buch "ich" sagt, ist keine strukturelle Spielerei – es geht um kollektive Geschichten, die in Belarus alle so oder so ähnlich erleben. Die Dichterin Valzyna Mort schreibt in ihrem Nachwort zu "Zekamerone" deshalb auch: "Im Grunde leben alle Belarussen in einem Gefängnis."

Auszuhalten ist das nur mit Fantasie, dem Triumph der Sprache über alle Demütigungen. Die Gefängniszellen laufen unter der Bezeichnung "Hütten", legt man sich auf die Pritsche, heißt das "auf die Palme klettern." Tatsächlich könnten sich die Häftlinge in ihrer existenziellen Verlorenheit ein wenig wie Robinson Cruseo fühlen, denn im Gefängnis gibt es kein Radio, und Briefe kommen nur nach Laune der "Bürger Vorgesetzten" an. Eine der rührendsten Geschichten ist die Nummer 4 – ein Stück über Warmherzigkeit:

"Über Nacht hatte sich ihr Fleckchen Hof mit Schnee bedeckt. (…) Sie mussten sich kaum abstimmen und wälzten vorsichtig, um den frischen Schnee nicht plattzutreten, einen Kopf, eine Brust und einen Leib und setzten das alles stolz auf die Bank in der Mitte. (…) Sie nannten sie Mascha. "Die Schneefrau wird kleingemacht, bevor ihr den Hof verlasst", rief der Aufseher über ihnen. Sie nickten, dann umarmten sie Mascha, und Mascha versteckte sich in der Ecke hinter der Tür. Sie sollte mit ihrem Lächeln die empfangen, die als nächstes auf den Hof kamen. Der letzte in ihrer Reihe hat ihnen niemals erzählt, dass der Begleitsoldat noch einmal auf den Hof ging und von dort ein Geräusch wie ein Fußtritt in den Bauch zu hören war."

Literatur des Widerstands

Maxim Znak erzählt von tiefer Menschlichkeit und unbedingtem Überlebenswillen. Die kurzen Hauptsätze, die zu anekdotischen Einheiten gebündelt werden, klingen lebendig und direkt wie das gesprochene Wort. Tatsächlich waren die ersten Hörer seine Stories auch seine Zellengenossen. "Zekamerone" ist aus der Not geborene Literatur und ein Erfahrungsbericht darüber, wie man Mensch bleibt, auch wenn die Voraussetzungen denkbar unmenschlich sind. 100 Geschichten über Würde, Eleganz und die Macht des Wortes, das niemand aufhalten kann.