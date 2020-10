Zeitzeugin und Schriftstellerin: Ruth Klüger ist gestorben

Die österreichisch-amerikanische Autorin und Literaturwissenschaftlerin Ruth Klüger ist in der Nacht auf Dienstag im Alter von 88 Jahren nach langer Krankheit in Kalifornien gestorben. Das teilte der Zsolnay Verlag am Mittwoch mit. Die 1931 in Wien geborene Holocaust-Überlebende lehrte nach ihrer Emigration Germanistik an der University of Virginia, in Princeton sowie an der University of California in Irvine.

Überlebende und Zeitzeugin

"weiter leben. Eine Jugend", so nannte Ruth Klüger ihre 1992 erschienene Autobiografie. Der schlichte Titel beschrieb, worum es in ihrem Leben ging: weiterzuleben als Mensch, den die Nationalsozialisten hatten vernichten wollen. Als Tochter eines Frauenarztes in eine jüdische Wiener Familie hineingeboren, wurde Ruth Klüger in die Konzentrationslager Theresienstadt, Auschwitz und Christianstadt verschleppt. Zusammen mit ihrer Mutter konnte sie auf einem Todesmarsch von Lager zu Lager fliehen.

Die unmittelbare Nachkriegszeit erlebte sie in Bayern, 1947 emigrierte Klüger in die USA. Dort machte sie sich in den folgenden Jahrzehnten einen Namen als Germanistin, Literaturkritikerin und Autorin. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde sie mit ihren eindrücklichen Erinnerungsbänden bekannt: Auf "weiter leben", das in viele Sprachen übersetzt wurde, folgte 2008 "unterwegs verloren" über ihre Emigration in die USA.

Lehren aus der Geschichte?

Ihre Zeitzeugenschaft verstand Ruth Klüger immer auch als Beitrag zu den politischen Debatten der Gegenwart. Als Festrednerin im Deutschen Bundestag zum 71. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau schilderte sie im Januar 2016 nicht nur ihr Leid von damals, sondern verbeugte sich auch vor der damals gegenüber Flüchtlingen herrschenden deutschen Willkommenskultur. "Dieses Land, das vor 80 Jahren für die schlimmsten Verbrechen des Jahrhunderts verantwortlich war, hat heute den Beifall der Welt gewonnen dank seiner geöffneten Grenzen und der Großzügigkeit, mit der Sie syrische und andere Flüchtlinge aufgenommen haben und noch aufnehmen."

Ruth Klüger erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Österreichischen Staatspreis für Literaturkritik (1997), den Lessing-Preis (2007) und beim Bayerischen Buchpreis 2016 den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten. Klügers Bücher seien "eine eindringliche Mahnung zu Verantwortung, Menschlichkeit und wacher Aufmerksamkeit in allen Bereichen des sozialen und politischen Lebens", hießt es damals in der Begründung.

Zu Ruth Klügers bekanntesten Büchern zählen neben ihren autobiografischen Schriften die Bände "Frauen lesen anders" (1996), "Katastrophen. Über deutsche Literatur" (1997), "Was Frauen schreiben" (2010), "Zerreißproben. Kommentierte Gedichte" (2013) und "Gegenwind. Gedichte und Interpretationen" (2018).