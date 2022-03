Zeitung trotzt Zensur: "Protest gegen Sie wissen schon was"

Immer mehr Medien werden in Russland von den dortigen Behörden lahmgelegt, zuletzt traf es das Netzradio "Zello", das angeblich gegen die verschärften Zensur-Richtlinien verstoßen haben soll. Zuvor war bereits der Sender "Echo Moskau" stillgelegt, sowie der Zugang zu Facebook und Twitter blockiert worden.

Inzwischen ist für die russischen Journalisten nur noch schwer einzuschätzen, was alles nicht mehr gesagt und geschrieben werden darf. Die oppositionelle "Nowaja Gaseta" ließ sich daher etwas Naheliegendes einfallen und textete: "Einwohner Russlands protestieren weiterhin gegen Sie wissen schon was (solche Worte sind in Russland verboten)."

"Wir werden den Beschuss vergessen müssen"

"Ja, man kann sagen, dass der Weg zum freien Journalismus mittlerweile durch Kasernen und über Stacheldraht führt", so Nikita Kondratjew, der Nachrichtenchef der "Nowaja Gaseta" in einer Stellungnahme: "Das alles ist wahnsinniger Unsinn." Die Redaktion habe sich aber entschieden, mit der Arbeit weitermachen und nicht etwa das Land zu verlassen.

"Wir werden nicht länger in der Lage sein, die Wahrheit über die Kämpfe in der Ukraine zu sagen und beide Seite zu Wort kommen zu lassen. Wir werden den Beschuss in den Städten unseres Bruderlandes vorübergehend vergessen müssen. Wir werden vorübergehend auch das Schicksal unserer Soldaten, unserer Kameraden, vergessen müssen, die sich oft gegen ihren Willen in Krisenherden wiederfinden."

"Wir schämen uns schrecklich"

Die Redaktion schäme sich "schrecklich für diesen Schritt, während unsere Freunde, Bekannten und Verwandten in der Ukraine die wahre Hölle" erlebten, so Kondratjew: "Aber es wäre noch beschämender, die Berichterstattung über Ereignisse überhaupt abzulehnen. Die Militärzensur verdeckt nicht die Tatsache, dass der Krieg bei uns stattfindet."

Ähnlich äußerte sich die Redaktion von "Mediazona", deren Website am Sonntag von der russischen Medienaufsicht gesperrt wurde. In einer Stellungnahme der Redaktion heißt es: "In den letzten Tagen wurde in Russland tatsächlich eine Militärzensur eingeführt, und es gibt fast keine unabhängigen Medien mehr im Land. Wir verstehen alle unsere Risiken, aber wir arbeiten weiter – das ist unsere Pflicht gegenüber unseren Lesern und uns selbst."

Behörden: Mediazona verbreitet angeblich "Panik"

Nach Angaben der russischen Medienaufsicht stimmten die Informationen von "Mediazona" nicht mit "offiziellen Quellen" überein und erzeugten "Panik unter den Menschen", womit sie "Voraussetzungen für massive Verletzungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit" schafften. Für russische Leser gaben die Redakteure Hinweise, wie die Zensur zu umgehen sei.

Bei kritischen Bemerkungen drohen Berichterstattern bis zu 15 Jahren Haft, weswegen mehrere westliche Sender, darunter ARD und ZDF, BBC und Radio France nicht mehr aus Russland berichten. Der Vorsitzende der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, hatte gesagt: "Ich möchte, dass jeder versteht und dass unsere Gesellschaft versteht, dass wir das tun, um unsere Soldaten und Offiziere zu schützen und die Wahrheit zu schützen." Von Anfang durften die russischen Medien das Wort "Krieg" nicht benutzen, sondern mussten von "Sonderoperation" sprechen.

Polizei stemmte Tresor aus der Wand

Die Sicherheitskräfte unterdrückten die Proteste massiv und nähmen diejenigen, die anderer Meinung sind, umgehend fest, heißt es jetzt unerschrocken in der "Nowaja Gaseta", die von Friedensnobelpreisträger Dmitiv Muratov geleitet wird. Demnach gab es jüngst Durchsuchungen des Inlandsgeheimdienstes FSB im Büro der verbotenen Stiftung Memorial, die sich um die Aufarbeitung des Stalinismus kümmert.

Fünf Stunden habe die Aktion gedauert. Der Server, Festplatten, verschiedene Drucksachen und andere Materialien seien beschlagnahmt worden. Mitarbeiter der Polizei hätten einen Tresor aus der Wand gestemmt und die Wände mit einem "Z" beschmiert, dem Symbol der russischen Invasionstruppen in der Ukraine.

Lehrer kritisiert "Handbuch" zum Krieg

Unterdessen schreibt ein kritischer Lehrer in der "Nowaja Gaseta" darüber, dass in den Schulen regierungsamtliche "Handbücher" verteilt worden seien, in denen die offizielle Sichtweise auf den Krieg dargelegt ist. Das erinnere ihn an den politischen Unterricht zu Sowjetzeiten, so Jewgeni Jamburg, und werde die "Verwirrung im Kopf und den Schmerz im Herzen der Kinder" nur verstärken: "Es gibt keinen Ort, an dem man sich vor diesem Problem verstecken kann. Letztlich ist unser Planet eine kleine Kugel, auf der das, was an einem Punkt passiert, sofort eine scharfe Reaktion an einem anderen verursacht."

Trost bei Bulgakow und Alexei Tolstoi

Als Literaturlehrer werde er sich mit seinen Schülern jedenfalls dem Roman "Die Weiße Garde" und dem darauf beruhenden Theaterstück "Die Tage der Turbins" von Michail Afanassjewitsch Bulgakow zuwenden und in Alexei Tolstois Trilogie "Der Leidensweg" nachschlagen. Der Titel spreche für sich. In dem Werk, das 1943 mit dem Stalinpreis ausgezeichnet wurde, geht es um den russischen Bürgerkrieg und den Aufstieg der Bolschewisten, vor allem jedoch um die Haltung der Intellektuellen. Auch Bulgakow arbeitete den Umbruch in und nach der Oktoberrevolution auf.