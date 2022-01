Zeitung: Mauser will Haftantritt mit Gnadenweg verzögern

Bis 1. Februar soll der Pianist und frühere Musikprofessor Siegfried Mauser eigentlich seine Haftstrafe antreten - nach einer jahrelangen Verzögerung. Doch ob es dazu kommt, ist wieder fraglich geworden.

Das Landgericht München I hatte ihn bereits im Mai 2018 wegen drei Fällen sexueller Nötigung zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt, was der Bundesgerichtshof nach der Revisionsverhandlung am 9. Oktober 2019 bestätigte. Seitdem ist das Urteil rechtskräftig, doch Mauser, der ehemalige Rektor der Musikhochschule München, verlegte seinen Wohnsitz zwischenzeitlich nach Salzburg. Er besitzt auch die österreichische Staatsbürgerschaft und stellte den Antrag, eine Haft in Österreich antreten zu dürfen. Lange Zeit hieß es jedoch, Mauser sei aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, die Strafe absitzen zu können. Die jahrelange Verzögerung war in der Öffentlichkeit vielfach kritisiert worden. Anfang Januar diesen Jahres bestätigte ein Gutachten seine Haftfähigkeit.

Auch Markus Söder soll kontaktiert worden sein

Ob Mauser tatsächlich bis Anfang Februar einsitzt, erscheint jedoch wieder fraglich: Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) meldet unter Berufung auf seinen Anwalt Johann Schwenn, der Verurteilte habe sich mit einer "Eingabe" an den österreichischen Bundespräsidenten Alexander van der Bellen gewandt. Grund dafür: Die Strafvollstreckung solle "im Gnadenwege" aufgeschoben werden, "weil eine Verfassungsbeschwerde beim deutschen Bundesverfassungsgericht anhängig" sei. Gleichzeitig soll Prominenten-Anwalt Schwenn den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder "als Träger des Gnadenrechts um die Erklärung seiner Zustimmung gebeten" haben.

Die Verfassungsbeschwerde soll sich gegen die Ablehnung eines Wiederaufnahmeantrags richten. Mit einem abermaligen Verfahren wolle Mauser "die Glaubwürdigkeit eines Opfers in Zweifel" ziehen. Das Landgericht Augsburg habe die "Wiederaufnahme mangels Eignung von Tatsache und Beweismittel, einen Freispruch zu bewirken, nicht zugelassen", eine Beschwerde beim Oberlandesgericht München habe keinen Erfolg gehabt. Bevor das Bundesverfassungsgericht über die Verfassungsbeschwerde entscheiden könne, so die FAZ unter Berufung auf Schwenn, müsse "das Oberlandesgericht über die gleichzeitig bei ihm eingereichte Rüge wegen Verletzung des Grundrechts auf rechtliches Gehör befinden".