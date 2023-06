Zeitreise ins 18. Jahrhundert – die Rokoko-Festspiele Ansbach

Kostüme aus edlen Stoffen mit viel Tüll und Spitze, Perücken, Puder, Musik und Tanz des Rokoko: Mit den Rokoko-Festspielen reist die Stadt Ansbach am Donnerstagabend ab 20.00 Uhr wieder ins 18. Jahrhundert, in die Zeit des Markgrafen Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach. Bis Sonntag, dem 2. Juli, werden die Residenz und die Orangerie im Hofgarten Schauplatz des höfischen Treibens der Barockzeit, heißt es vom Veranstalter, dem Heimatverein Ansbach.

Rokoko-Musik und Tanz

Zum Auftakt spielt am Abend auf der Reitbahn das Stadt- und Jugendblasorchester ein Konzert mit Rokoko-Musik unter dem Motto "Klang der Nacht" – dabei blicken die Besucherinnen und Besucher auf die Residenz und das Markgrafenpaar mit dessen Hofstaat. Als ein Höhepunkt des Abends gilt die "Allemande", ein Tanz des 18. Jahrhunderts.

Mitmach-Programm, Theater und Picknick

Weiter geht es am Freitag erstmals mit einem Mitmach-Programm, bei dem ab 17.00 Uhr Familien mit Kindern an einer Zauber- und Zirkusakademie, an Tanzübungen oder einer Schreibschule mit Feder teilnehmen können. Am Freitagabend (20.30 Uhr) wird das Theaterstück "Hofnarren" in der Reitbahn aufgeführt.

Ein Picknick mit dem Fürsten und seinem Hofstaat plus entsprechendem Unterhaltungsprogramm gibt es am Samstag (01.07.23) im Hofgarten. Anschließend folgt der Besuch von "Friedrich dem Großen" in der Reitbahn (20.30 Uhr) mit Konzerten, Tänzen und einer Feuershow.

Die Rokoko-Festspiele enden am Sonntag mit dem Rokoko-Festgottesdienst in St. Gumbertus und einem letzten höfischen Treiben bei der "Fürstlichen Gartenlust" im Hofgarten. Am Nachmittag sind Pferde, Falken, Jongleure, Tänzer, Gaukler, Trompetenspieler angekündigt. Karten für die Rokoko-Festspiele kann man in der Tourist-Info der Stadt Ansbach oder online kaufen.

Kostüme teils selbst geschneidert

Der Heimatverein Ansbach entwickelte sich aus einem ursprünglichen Theaterverein und wurde 1949 gegründet. Die vielen Kostüme – zum Teil von den Mitgliedern selbst geschneidert – sind in Anlehnung an Porträts der Fürsten in fränkischen und preußischen Schlössern gestaltet, heißt es im Programm. Für die Choreografien der Rokoko-Tänze nahm sich der Ansbacher Tanzlehrer Martin Brönner historisches Material zum Vorbild. Ziel des Vereins ist es, das Leben am Hof des Markgrafen mit dem Markgräflichen Offizierscorps und der Rokokotanzgruppe wieder erlebbar zu machen.

Unglückliches Markgrafenpaar mit großem Hofstaat

Carl Wilhelm Friedrich wurde am 12. Mai 1712 in Ansbach geboren. Schon mit 14 Jahren wurde eine Verlobung mit der preußischen Königstochter Frederike Louise, der Schwester Friedrich des Großen, arrangiert. Durch die Verbindung wollte das preußische Königshaus seinen Einfluss erweitern und die Erbfolge sichern. 1729 heirateten die beiden, und Carl Wilhelm Friedrich wurde mit 17 Jahren nach dem Tod seiner Mutter regierender Markgraf. Das Paar hatte wenige Gemeinsamkeiten, ihre Ehe verlief unglücklich. Der Markgraf hatte zahlreiche Geliebte, galt als intelligent, aber auch jähzornig. An seinem Hof hatte er bis zu 465 Personen, darunter Hofdamen, Kavaliere, Hofmarschall, Pagen, Hofmusiker oder auch Hofzauberer.

Frederike Louise zog sich bald auf ein Schloss in Unterschwaningen zurück. Carl Wilhelm Friederich starb am 3. August 1757 in seinem Jagdschloss in Gunzenhausen, seine Frau sieben Jahre später. Die Nachfolge trat der gemeinsame Sohn Christian Friedrich Carl Alexander an.