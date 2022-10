Zeithistoriker: Narrative sind weder Märchen noch Wahrheit

Irene Esmann: Herr Prof. Sabrow, lassen Sie uns doch noch mal ganz von vorn anfangen. Der Begriff Narrativ hat ja gerade Konjunktur. Was genau impliziert dieser Begriff?

Martin Sabrow: Frau Esmann, die Frage ergibt schon die Antwort: Nichts ist genau. Das ist ja genau das Problem. Das Wort Narrativ aus dem Englischen kommend ist in seiner Modebedeutung eigentlich sehr kürzlichen Datums. Wenn ich es richtig im Kopf habe, geht der Begriff Narrativ auf "Erzählung" zurück im Sinne der "Meistererzählung". Und dazu gibt es drei mindestens drei unterschiedliche Wurzeln von amerikanischen beziehungsweise französischen Kulturphilosophen und Historikern bis hin zu der historischen Wende, die sagt: Alles ist eigentlich eine Erzählung.

Wir alle erzählen unser Leben und erzählen die Welt in bestimmten Strukturen, die können romantisch sein, die können satirisch sein, aber sie sind nicht einfach die pure Wahrheit. Daraus hat sich der Begriff der Meistererzählung entwickelt, und dieser Begriff der Meistererzählung spielt in der Fachkommunikation eine große Rolle. Aber in der Öffentlichkeit ist er dann weitergetragen worden. Zu diesem abgeschliffenen Kieselstein, den wir heute Narrativ nennen.

Das Narrativ von der deutschen Kriegsschuld als alliierte Erfindung

Esmann: Sie sind Historiker, forschen besonders in der Neuesten Geschichte und Zeitgeschichte. Welche Beispiele gibt es denn da für diese Meistererzählungen mit ganz unterschiedlichen Betrachtungsweisen?

Sabrow: Also die Neueste Geschichte beginnt mit der Französischen Revolution. Die Zeitgeschichte beginnt mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, und da haben wir das schon Begriffe, die auf Meistererzählung hinweisen, also noch einmal Meistererzählung definieren, als eine kohärente Darstellung einer Geschichte, eine Großdeutung, die auf unterschiedliche Weise alle Ereignisse, die sie aufnimmt, in ihrer Struktur packt. Nehmen wir mal die Französische Revolution: Egalité, Fraternité, Liberté, das sind Begriffe, mit denen das ganze 19. und 20. Jahrhundert sich strukturieren lassen. Und das ist eine solche Meistererzählung, die Meistererzählung der bürgerlichen Freiheit aus den Fesseln des Feudalismus. Oder nehmen wir den Beginn der Zeitgeschichte mit dem Ersten Weltkrieg: In Deutschland war die Meistererzählung, dass die deutsche Kriegsschuld eine alliierte Erfindung gewesen sei, die von den Siegermächten beherrscht wurde, und da konnte ein Historiker an Quellenanalysen liefern, was er wollte. Er musste sich in dieses Narrativ einpassen. Sowohl auf dieser Seite des Rheins in Deutschland, wie auf der anderen Seite des Rheins mit einer Gegenerzählung. Oder nehmen wir die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Was für eine Meistererzählung von Deutschland, schreiben wir nach dem Zweiten Weltkrieg: Es ist die Geschichte des made in Germany, des Fortschritts, des Aufstiegs zur Wohlstandsnation. Aber es ist auch die Geschichte der Verdrängung, der Verdrängung der Vergangenheit, die dann in einer bestimmten Phase umgeschlagen ist in eine Geschichte der Aufklärung und da betrachte ich ja nur den westlichen Teil Deutschlands und nicht die DDR, die eine andere Meistererzählung ausgeprägt hat, nämlich die des antifaschistischen Triumphs über die faschistische Bestie.

Esmann: Dann lassen Sie uns doch mal auf das Hier und Jetzt, auf das Heute schauen. Wir beobachten alle fassungslos Russlands Krieg gegen die Ukraine, unsere Energiekrise, die daraus folgt. War unser Verhältnis zu Russland, beziehungsweise das, was die Bundesregierung Merkel unter "Wandel durch Handel" verstanden hat, auch so ein Narrativ, dem wir gefolgt sind und das uns jetzt auf die Füße fällt, war das ein Märchen?

"Narrative sind eine bestimmte Organisationsform des Denkens"

Sabrow: Narrative sind niemals nur Märchen, niemals nur Wahrheit. Sie sind eine bestimmte Organisationsform unseres Denkens, unseres Fühlens in einer gegebenen Zeit. Und im Nachhinein sind wir immer klüger. Aber die, die nach uns kommen, die werden wissen, dass wir auch nicht viel anders waren als andere Zeiten, die immer in ihren Erzählungen in ihren Diskursen, in ihren Denkhaltungen, in ihren Sinnwelten gefangen sind. Wenn Sie sagen "wir alle" meint das natürlich fast alle Deutschen oder Westeuropäer und meint natürlich nicht die Russen oder viele Russen. Immer sehen wir, dass sehr sehr unterschiedliche Erzählungen mit gleicher Faszinationskraft reproduziert und erneuert werden. Und das macht dieses Geheimnis aus des Narrativs, dass wir weder als Historiker noch als Journalistin uns davon freimachen können, dass wir alle nur einen bestimmten Blick auf die Welt und die Geschichte haben. Dieser Blick kann überlegen sein. Er kann unterlegen sein. Er kann sehr eingeschränkt, er kann sehr umfassend sein, aber es bleibt nur ein Blick. Und deswegen würde ich in Bezug auf die Außenpolitik der Regierung Merkel sagen, dass in der gegebenen Zeit das, was heute so naiv und illusionär erscheint, damals ein sehr rational scheinender Ansatz gewesen ist. Als Putin im Bundestag sprach und alle Abgeordneten und die Galerie klatschten, war man der Meinung, dass es gelingt, Russland zu destabilisieren. Der sinnvolle Ansatz, er zeigt sich heute in seiner Kehrseite.

Der Begriff "Narrativ": ein Ausdruck von Hilflosigkeit?

Esmann: Warum scheinen wir denn überhaupt solche Narrative zu brauchen? Politik, aber auch Unternehmens-Strategien und -Kommunikation beruhen ja oft auf diesen Narrativen.

Sabrow: Das hat mit dem "cultural return" zu tun. Das, was heute "Narrativ" heißt, das war in den früher in den 1970er Jahren etwa das "Interesse". Damals glaubte man, dass die Bewährungsprobe der Dinge die Praxis ist, das war etwa bei der politischen Linken sehr beliebt. Aber, die Praxis lehrt nichts, nur die Anschauung der Praxis lehrt etwas, das ist diese so genannte "kulturelle Wende" und ich halte das für einen Erkenntnisfortschritt. Das Problem ist nur bei fast jedem Erkenntnisfortschritt, dass das in eine Überdehnung umschlägt. Wir sehen ja in einer Zeit, in der es keine "Gatekeeper" der öffentlichen Meinung mehr zu geben scheint, in der die sozialen Medien alles transportieren. Und wir sehen ja diese Vielfalt an Meinungen, die alle mit einem Wahrheitsanspruch sich umgeben, bis hin hin zu den Verschwörungslegenden. Auch sie finden ihr Publikum. Und die Hilflosigkeit, die wir gegenüber dieser ungesteuerten öffentlichen Meinungsbildung haben, die kommt in dem Wort "Narrativ" zum Ausdruck.

Esmann: Heißt das, dass derjenige, der die beste Geschichte erzählt, am Ende womöglich am meisten Macht hat?

Sabrow: Vielleicht. Aber: sie folgen einem Narrativ, und dieses Narrativ heißt letztlich Männer und Frauen machen die Geschichte oder große Männer und Frauen machen die Geschichte. Propagandisten lehren uns zu denken und zu reden und erklären uns auch, warum man im Reich von Putin anders denkt als in Westeuropa oder in der Europäischen Union oder den USA. Das ist die alte Frage Henne oder Ei, Kellner oder Koch? Wer macht die Bild-Zeitung? Sind es die Journalisten, die die Leserschaft verführen zu ihren steilen Thesen? Oder sind es nicht eher die Leser, die das hören wollen und die Redakteure liefern, was die Leser haben wollen? Narrative beruhen darauf, dass sie nicht implementiert werden - sie können verstärkt werden, dafür gibt es Propaganda, Influencer und so weiter. Aber sie beruhen im Kern in ihrer Akzeptanz nicht auf der Steuerung durch irgendwelche Gruppierungen oder Mächte, sondern sie beruhen in ihrer Wirkungskraft auch auf der Bereitwilligkeit des Publikums, die zu hören, ihm zu glauben, sie zu reproduzieren und zu verstärken,

Esmann: Um die großen Krisen der Gegenwart und Zukunft zu meistern. Brauchen wir da gute Geschichten?

Sabrow: Es ergeben sich Geschichte, ob sie gut oder schlecht sind - was wäre das Kriterium? Allein der Begriff der Krise übrigens impliziert ja eine narratologische Struktur. Krise ist irgendwie immer, und genauso ist auch eigentlich immer Hoffnung. Das Wort Krise hat bis vor gar nicht so langer Zeit vor allem den Umschlagpunkt gemeint, an dem sich eine Entwicklung zum Besseren oder zum Schlechteren entwickelt. Wer eine Lungenentzündung hat und in der Krise ist, da ist es doch noch nicht ausgemacht, in welche Richtung es sich entwickeln wird. Wir denken heute das Wort Krise, aber anders, nämlich als Herausforderung des Bestehenden. Und das ist in der Tat ein Erzählmuster, das seit der Vereinigungskrise Deutschlands in den 90er-Jahren immer stärker geworden ist. Ein Moment der Verunsicherung, dass die alte Erzählung von Deutschland als wirtschaftlicher Superstar, der politisch, nüchtern und rational als Mittelmacht handelt, infrage stellt. Und wir sind in ein Zeitalter der Ungewissheit eingetreten, mit der sogenannten Migrationskrise, mit der Covid-Krise und jetzt mit dem Ukraine-Krieg. Und das macht dieses Wort Krise plötzlich so allumfassend. Auch das ist natürlich eine narrative Struktur.