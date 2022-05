Artikel mit Bildergalerie

Artikel mit Audio-Inhalten

Zeitgenössische Kunst in historischem Gemäuer in Karlstadt

Bei modernen Museen denkt man eigentlich zuerst an Städte wie Berlin, München oder Hamburg – Metropolen mit bedeutenden Kunstsammlungen. Das unterfränkische Karlstadt am Main will mit einem neuen Museum jetzt in der kulturellen Oberliga mitmischen.