"Zeitenwende" als Wort des Jahres: Liebe der Deutschen zur Wende

Deutschland und sein Verhältnis zur "Wende"

Grundstürzende, ganze Weltbilder ändernde Erkenntnisse pflegen wir seit der Entdeckung eines polnischen Astronomen "kopernikanische Wenden" zu nennen, und unvergessen Peter Altmaiers Satz auf der Nachhaltigkeitskonferenz der Vereinten Nationen in Rio 2012: "We call it Energy-Wende."

Vor der Energiewende kam – die ökologisch Bewussten unter uns erinnern sich – die Agrarwende und der vorletzte Staatsratsvorsitzende der DDR, Egon Rudi Ernst Krenz, erdreistete sich, die friedliche Revolution, die sich gegen ihn und die Seinen in der SED erhoben hatte, kurzerhand als "Wende" zu titulieren – ein Begriff, der sich seltsamerweise bis heute hält, so als sei da 1989 nichts weiter Außergewöhnliches passiert.

Wobei, mit dem nötigen Pathos garniert, kann einen bei 180-Grad-Wenden durchaus schon mal ein "Gefühl epochaler und zeitalterscheidender Wende" anwehen – wie Thomas Mann seinerzeit, als er seine "republikanische Wende" nach dem Ersten Weltkrieg zu erklären sich bemüßigt sah.

Vom "Wenderoman" bis zur "Asylwende"

Einen "Wenderoman", den Literaturkritiker hierzulande lange herbeisehnten, wird man im Werk des Großschriftstellers freilich vergeblich suchen. Thomas Manns persönliche politische Wende lag bekanntlich weit vor der erwähnten staatsstürzenden.

Nachdem 2018 der studierte Soziologe Alexander Dobrindt mit einem Zeitungsartikel die "bürgerlich-konservative Wende" einzuläuten verfehlt hatte, fühlte sich der ebenfalls christsoziale bayerische Ministerpräsident Markus Söder – im Setzen von gesellschaftliche Debatten steuernden Begriffen wie in rhetorischen Wendemanövern ein Könner – bemüßigt, den verbalen Vorschlag- beziehungsweise Wendehammer in die Hand zu nehmen und das Wort "Asylwende" in die Welt zu setzen. Ein scheinbar harmloser Terminus. Ist Wende doch positiv konnotiert und insinuiert als solche: Wende zum Guten. Die Asylwende als Lösung der "Asylkrise".

Auch bei Philosophen beliebte Metapher

Der Philosoph Peter Sloterdijk hat 2006 in seinem modernen Klassiker "Zorn und Zeit" von der "neoautoritären Wende" geschrieben, die global zu beobachten sei. Er benutzte diesen Terminus mit Blick auf Law-and-Order-Politiker, die immer mehr auf polizeiliche Maßnahmen zurückgreifen und den vermehrten Einsatz von Überwachungskameras sowie Personenkontrollen forcieren, um die Bürger vorgeblich zu schützen.

Natürlich kann die Wende auch ganz unschuldig daherkommen: in Gestalt der Sommersonnenwende oder Kehrtwende. Der Frage "Ende oder Wende?" widmete der Sozialdemokrat Erhard Eppler einst ein ganzes Buch (1975).

Eine Wende, die der Deutschen liebstes Vehikel betrifft, hat es noch nicht in den allgemeinen Sprachschatz geschafft: die Autowende. Auch wenn der "Stern" 2017 schrieb: "Die Autowende – Warum der Verbrennungsmotor zum Auslaufmodell wird". Die Klimaaktivisten der "Letzten Generation", die derzeit auf den deutschen Straßen kleben und so den Verkehr blockieren, geben in ihren apokalyptischen Verlautbarungen dem Zeitenende den Vorzug – und demonstrieren doch mit Vehemenz dafür, dass sich umweltpolitisch eine Zeitenwende einstellt.