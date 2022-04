"Zeitbombe tickt": Russen hadern mit Lenins Ukraine-Politik

Viel ist von Lenin nicht mehr übrig: Wie die Reporterin der russischen "Moskowski Komsomolez" (MK) nach einem aktuellen Besuch im Mausoleum an der Kremlmauer meldete, sind von der Mumie nur noch rund zwanzig Prozent erhalten, darunter neben dem Kopf und dem Hals auch die Arme des einstigen sowjetischen Revolutionsführers. Die Beine dagegen seien inzwischen ebenso entfernt worden wie große Teile des Oberkörpers und ein kleiner Finger, um "Zersetzungsprozesse" aufzuhalten, aber auch, um Reservematerial für Ausbesserungen zu haben. Das Gehirn von Lenin wurde nach dessen Tod auf Anzeichen von Genialität untersucht: "Aber sie fanden nichts", schreibt MK.

Kommunistenchef will Ex-Politiker in Straflager schicken

Übrigens sei Lenins Mumie die einzige weltweit, bei der Hals, Arme und Finger dank der Leistungen des einstigen zaristischen Star-Chirurgen Nikolai Pirogow noch beweglich seien. Allerdings schimmelt das Mausoleum vor sich hin, wie es zum heutigen 152. Geburtstag Lenins einmal mehr hieß. Der Jahrestag wird von den russischen Kommunisten traditionell mit Paraden gefeiert.

Langzeitvorsitzender Gennadi Sjuganow (77) nutzte die Gelegenheit, auf seine Weise an kommunistische Gewohnheiten anzuknüpfen: Er verwies darauf, dass inzwischen fünf ehemalige stellvertretende Regierungschefs Russland verlassen hätten, Richtung Türkei oder den "Westen", und weil sie allesamt "Geheimnisträger" seien, gehörten sie doch eigentlich ins sibirische Magadan - dort befand sich unter Stalin ein Zentrum des Lagersystems der Sowjetunion.

"Lenin wurde zur Geisel der eigenen Ideen"

Mit Lenin hat Russland längst noch nicht seinen Frieden gemacht, nicht nur, weil immer wieder über eine ordentliche Bestattung der Mumie diskutiert wird. Eine Frage hierzu wollte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow übrigens nicht beantworten, weil sie "nichts mit dem Thema" der aktuellen Pressekonferenz zu tun habe.

In Putins angeblicher Lieblingszeitung "Komsomolskaja Prawda" machten Politologen den Bolschewisten-Führer jetzt auch für aktuelle Konflikte mitverantwortlich, einschließlich den Angriff auf die Ukraine: Lenin habe den "Grundstein für die Blüte des Nationalismus" gelegt und die Ukrainer und andere Völker zur Eigenständigkeit ermuntert: "Nach der Revolution wurde Lenin zur Geisel seiner eigenen Ideen – was für den Sturz der Regierung gut war, erwies sich als schlecht für den Aufbau eines neuen Landes", so Kirill Koktisch, außerordentlicher Professor für politische Theorie am Moskauer Institut für Internationale Beziehungen, der Kaderschmiede der russischen Diplomatie.

Die von Lenin gelegte "Zeitbombe" ticke weiter, so Koktisch, immerhin gebe es noch 22 nationale Republiken innerhalb Russlands: "Es war die Teilung in Republiken mit der Möglichkeit ihres Austritts aus der UdSSR, die zum Zusammenbruch des Landes führte."

"Russland kann ohne politischen Wettbewerb auskommen"

Auf die Frage, ob Lenins Diktatur ein Vorbild für das heutige Russland sein könne, antwortete der Politikwissenschaftler Georgi Bovt mit dem bemerkenswerten Hinweis, wenn die "Zusammensetzung der Elite regelmäßig aktualisiert" und "frisches Blut" der besten Kräfte zugeführt werde, sei es möglich, "ohne politischen Wettbewerb" auszukommen. Vorbild sei demnach die frühere Gewohnheit in China, die Führung alle zehn Jahre auszutauschen, eine Maßnahme, die der jetzige chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping (68) für sich bekanntlich aufgehoben hat, ähnlich wie Putin (69), der nach einer Verfassungsänderung bis 2036 regieren könnte.

Zwei Prozent wissen nicht mehr, wer Lenin war

Immerhin kann sich in Russland offenbar kaum jemand für eine Rückkehr zur Staatswirtschaft erwärmen, obwohl die, wegen der Sanktionen, womöglich in der näheren Zukunft unvermeidbar sein wird. In der "Komsomolskaja Prawda" warnte Ökonom Maxim Chirkow von der Moskauer Uni vor "venezolanischen Verhältnissen". Die Sowjetunion habe "Effizienz durch Ideologie" ersetzt, mit den bekannten Folgen. Leider "diktiere" Russland bis heute nicht nur die politischen, sondern auch die wirtschaftlichen Spielregeln, was ausländische Investoren abschrecke.

Eine Meinungsumfrage ergab, dass immerhin vierzig Prozent der 1.600 befragten Russen glauben, Lenins Wirken sei für das Land nützlich gewesen, 21 Prozent zeigten sich kritisch, zwei Prozent wussten nicht, wer Lenin überhaupt war, sieben Prozent konnten nichts Näheres über ihn sagen, weil sie es für "zu schwierig" hielten, darauf zu antworten.