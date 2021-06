Ministerin unter Druck: Zeit-Verträge empören Wissenschaftler

Sie werfen der Bundesforschungsministerin Zynismus vor und fühlen sich ausgebeutet: Auf Twitter ebbt die Wut-Welle von Wissenschaftlern nicht ab, die sich unter #ichbinhanna über ein Gesetz aufregen, das außerhalb der Universitäten kaum jemand kennt: Im "Wissenschaftszeitvertragsgesetz" ist geregelt, dass Akademiker auf sechs Jahre befristet angestellt werden können, mit einer Verlängerung um abermals sechs Jahre nach einer Promotion. Für Ärzte gilt eine Sonderregel von drei weiteren Jahren.

Von der Politik wird diese zeitliche Begrenzung der Arbeitsverhältnisse damit begründet, dass es im akademischen Bereich darum gehe, konkrete Ziele wie eine Doktorarbeit oder eine Habilitationsschrift zu erreichen. Würde die zeitliche Begrenzung wegfallen, könne eine Forscher-Generation über Jahrzehnte die Stellen blockieren – die Kritiker sprechen auch davon, dass das Bundesforschungsministerium (BMBF) eine Art "Verstopfung" im Wissenschaftsbetrieb vermeiden will. Im April 2020 wurde das entsprechende Gesetz wegen der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen allerdings leicht korrigiert, sodass die Arbeitsverträge der Betroffenen maximal sechs Monate über die bisherigen Höchstgrenzen hinaus verlängert werden können.

Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz - mit "Hanna" erklärt

Entzündet hat sich die jüngste Debatte an einem Zeichentrick-Erklärvideo des Forschungsministeriums aus dem Jahr 2018, wo für Interessierte anhand einer fiktiven Biologin namens Hanna erläutert wurde, welche konkreten Folgen das "Wissenschaftszeitvertragsgesetz" hat. Im vorgestellten Einzelfall werden Hanna zwei mal drei Jahre eingeräumt, was als "angemessen" bezeichnet wurde.

Das Video ist mittlerweile gelöscht. Es sorgte vor allem deshalb für Empörung, weil die Politik die Befristung akademischer Stellen als Selbstverständlichkeit und "Chance" vor allem für nachwachsende Forscher verkaufte. Darüber erregen sich zahlreiche Doktoranden. "Ich möchte mich nicht weiterhin von einer prekären Stelle zur nächsten hangeln", schreibt etwa eine 35-jährige Literaturwissenschaftlerin.

Zeit-Verträge bedeuten ständige Unsicherheit für Forscher

"Dieses System führt auch dazu, dass Forschungsgruppen alle sechs Jahre zu 100 Prozent neu besetzt werden und Großteile des Know-hows verloren gehen, so dass die Forschung auf der Stelle tritt. Unabhängig davon, dass es keinerlei Planbarkeit für das Privatleben gibt", so ein weiterer Twitter-Kommentator. Ein anderer schreibt: "Die ständige Unsicherheit, in der die meisten Beschäftigten leben, fördert nicht Innovation, sondern Ablenkung. Früher musste ich 30 Prozent meiner Aufmerksamkeit darauf verwenden, wie es weitergeht." Und jemand will wissen, wie es sein könne, dass Universitäten als "familienfreundlich" zertifiziert würden, wenn gleichzeitig rund achtzig Prozent des Personals befristet sei.

Allerdings gibt es auch Widerspruch: Es regten sich "viele Geisteswissenschaftler" auf, so ein Diskussionsteilnehmer, "für die es natürlich niemals genügend Professuren geben" werde.