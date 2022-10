Open House! Musikclub Milla feiert zehn Jahre Genrehopping

Offen für Experimente

In der Milla soll experimentiert werden. Es ist ein freier Ort für Livemusik. In seinem Studio Millaton, nur wenige Straßen vom Club entfernt, arbeitet Betreiber und Komponist Gerd Baumann an neuer Filmmusik. "Andy Shauf", sagt er sofort, wenn man ihn fragt, welches Konzert sein Milla-Highlight war.

"Andy Shauf hat gespielt mit einem Quintett. Und es war glaube ich das leiseste Konzert, was wir je hatten, eins der intensivsten. Vorne am Bühnenrand hast du den Barkeeper, der ganz hinten stand, atmen gehört. Das war so intensiv und wenn einfach alle gleich schwingen im Raum und alle komplett dabei sind, das ist schon besonders." Milla-Betreiber Gerd Baumann

Vorbild: Das Poisson Rouge in New York

Zusammen mit dem Münchner Kulturschaffenden Till Hoffmann und dem Sänger der Sportfreunde Stiller, Peter Brugger, bekam Baumann 2012 das Angebot für den Raum von einem kulturliebenden Vermieterpaar. Nun, zehn Jahre später gibt es das Atomic Café nicht mehr, der Cord Club hat auch geschlossen – nur die Milla steht standhaft weiter an ihrem Platz für alternative Livemusik.

"Die Schräglage der Milla, die ist so ein bisschen symbolisch oder stellvertretend für alles, was da programmatisch stattfindet", sagt Baumann. "Ich hatte immer einen Vorbild-Club, und zwar in New York, das Poisson Rouge. Da spielt alles: vom Streichquartett bis zur Punkband, bis zu Indie, bis zu Nachwuchs-Bands und so weiter. Und ich habe mir immer gedacht. Es wäre traumhaft, so einen Laden in München zu haben."

Zu genau so einem Laden ist die Milla geworden: Ein Ort für Experimente, Independent Künstler und die Stars von morgen.