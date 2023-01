ZDF-Serie "Neuland": Abgründe der Vorstadtidylle

Eine lange Kette unterschiedlichster Gewalterfahrungen

Es ist ein Drama über Kriegstraumata, Geschlechterbilder, Gewalt – und vielschichtiger, als es auf den ersten Blick scheint.

Die Serie stammt von Showrunner Orkun Ertener, der vor 15 Jahren mit seiner preisgekrönten Polizeiserie "KDD – Kriminaldauerdienst" seiner Zeit weit voraus war. Ertener lässt sich vom schönen Schein seiner Charaktere nicht blenden, seine Bildgestaltung ist kühl, die Figurenkonstellation realitätsnah und die Dialoge natürlich. Beiläufig verhandelt "Neuland" viele Alltagsthemen, die kleine Risse in die perfekte Fassade der Vorstadtidylle ziehen: Die traumatischen Erfahrungen von Soldatin Karen in Afghanistan werden denen eines aus Syrien geflüchteten Jungen und dessen Mutter gegenübergestellt.

Dass sich die meisten Mütter zwischen den eigenen widersprüchlichen Erwartungen und denen ihrer Männer aufreiben, die Karriere zugunsten von Familienarbeit ruhen lassen und dennoch vom Ehrgeiz gepackt werden, lässt Serienschöpfer Ertener geschickt in die Charaktergestaltung einfließen.

Ein intensives Drama

Besonders eindrucksvoll skizziert Regisseur und Serienschöpfer Orkun Ertener dabei die Gewaltstrukturen in Beziehungen, die sich immer wieder ganz still, aber auch explosiv offenbaren: Ein Junge würgt auf dem Schulhof brutal eine Mitschülerin – was wie eine ausgeuferte Schulhofschlägerei aussieht, ist in Wirklichkeit das Ergebnis einer langen Kette unterschiedlichster Gewalterfahrungen, die in der Serie langsam aufgedeckt werden.

Gewalt in der Intimsphäre und in Partnerschaften ist in der Realität häufig, aber im Film selten gut dargestellt. Viel zu oft wird nur die körperliche Gewalt inszeniert, nicht der psychische Kontrollzwang, die andauernde Erniedrigung und die Konsequenzen für die Betroffenen. Orkun Ertener zeigt in "Neuland" nüchtern aber unerschrocken, wie sich diese Gewalt – ob physisch oder psychisch – unbemerkt in familiären Beziehungen fortpflanzt. Einige Szenen sind dabei so eindringlich und unerwartet direkt inszeniert, dass einem ein kalter Schauder über den Rücken läuft. "Neuland" ist ein Serien-Geheimtipp, der hoffentlich keiner bleibt.

Die erste Folge mag sich noch nach klassischem deutschen Krimifernsehen anfühlen, doch daraus entwickelt sich langsam ein intensives Drama. Und was mit der verschwundenen Mutter Alexandra Brandt letztendlich passiert ist, klärt sich in der letzten Szene, die – obwohl diese Serie eigentlich abgeschlossen ist – Lust auf mehr macht.