Eines vorab: Wer Verfolgungsjagden verzichtbar findet und Schießereien unangenehm, wen Verbrechen und deren Aufklärung kaum interessieren, kurz: Wer Agentenfilme sonst eher meidet, dem könnte dieser gefallen. Regisseur Yuval Adler verzichtet zwar nicht völlig auf die klassischen Elemente – es gibt eine Giftspritze, eine Schießerei im Aufzug überrascht mit unnötiger Drastik – eigentlich kreist dieser Film aber um das Innenleben seiner Figuren. Um die Frage zum Beispiel, was es aus einem Menschen macht, wenn die Sätze, die er sagt, die Geschichten, die er erzählt, immer eine zweite Bedeutung haben, wenn das Uneigentliche, die Lüge die eigene Grammatik übernimmt. Ein Beispiel: Ein Handy vibriert. Er: "Hallo?" Sie: "Mein Vater ist gestorben, zum zweiten Mal."

Die rätselhafte Agentin entzieht sich der Kontrolle

Als Rachel diesen Satz ausspricht, ist ihr Vater zwar gestorben, ursprünglich hatte die Nachricht aber eine andere Bedeutung – sie war der Code, um Rachel aus dem Iran abzuziehen. Was sie heute damit sagen will, versteht weder Thomas, ihre einstige Kontaktperson zum Geheimdienst, noch der Zuschauer. Zweifellos demonstriert der Anruf aber, was der Geheimdienst ohnehin ahnt: Dass die frühere Agentin des israelischen Auslandsgeheimdienstes sich nicht mehr führen lässt, dass sie autonom agieren, selbst Kontrolle übernehmen will. Damit setzt die eigentliche Filmhandlung ein. Thomas wird einbestellt und soll Auskunft geben: Warum hat sich Rachel damals auf die Agentenrolle eingelassen, wie konnte sie so schnell aufsteigen und wie erklärt sich ihr heutiges Verhalten?

Sie war mit einem israelischen Medizinstudenten zusammen, den sie aus London kannte – da war sie zum ersten Mal in Israel und sie blieb, als sie sich trennten. Sie hatte keine Pläne, ließ sich einfach treiben. Als sie ihr Arbeitsvisum verlängert hat, wurde die Organisation auf sie aufmerksam. Sie passte ins Raster: verschiedene Pässe, mehrsprachig, ungebunden, keine wirklichen Wurzeln irgendwo. Ihr Anwerber hatte den Eindruck, sie suchte Zugehörigkeit, eine Aufgabe, irgendetwas Bedeutungsvolles.