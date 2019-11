Abitur, Clubs und Prostitution: "Yung" von Henning Gronkowski

Schon die erste Szene deutet auf eine Eigenart dieses Films: Eine junge Frau, eigentlich noch ein Mädchen sitzt auf dem Beifahrersitz und unterhält sich mit dem deutlich älteren Fahrer. Ihr Vater, denkt man. Wie es in der Schule gewesen sei, fragt er, und sie antwortet so einsilbig, wie widerwillige Teenager eben antworten, die zwar in die Schule gehen, aber nicht einsehen, auch noch darüber sprechen zu müssen.

Die Beiläufigkeit des Extremen

Doch es stellt sich rasch das Gefühl ein, dass dies keine einfache Vater-Tochter-Beziehung ist. Vielleicht weil die Kamera immer wieder auf die schlanken und nackten Frauenbeine zoomt, vielleicht weil dieser Mann nicht wie ein zwar genervter, aber doch involvierter Vater reagiert, sondern wie jemand, der von der Schulroutine eigentlich selbst nichts hören will. Und der Eindruck täuscht nicht: Die beiden sind auf dem Weg ins Hotel, sie schlafen kurz miteinander, tauschen Geld aus und gehen wieder auseinander. Immer wieder begegnet einem das in diesem Film: Etwas eigentlich Skandalöses geschieht, extrem – traurig oder lustvoll – aber es geschieht beiläufig, so als gehöre es schlicht zum Selbstverständnis dieser vier Berliner Jugendlichen.

Vier Mädchen kurz vor ihrem Abitur verfolgt und befragt der Film – Laienschauspielerinnen, die im Film dieselben Namen tragen wie im Leben, und denen der Zuschauer zutraut, im Leben dieselben Erfahrungen gesammelt zu haben wie im Film: Drogen zu probieren und sie zu kochen zum Beispiel. Drogen zu verkaufen, Eltern als Randgestalten des eigenen Lebens wahrzunehmen. Auch: sich nach Sex zu sehnen und für Sex Geld zu kassieren, Männer und Frauen zu küssen – um einfach mal zu schauen, wer einem besser schmeckt.