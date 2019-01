In "Yung Faust" taucht Goethes Stück in einen Jungbrunnen

"Gefühl ist alles" – dieser Goethe-Satz, so war zu erfahren, sei zentral gewesen für Leonie Böhm und ihr dreiköpfiges Ensemble, dem kein einziger Schauspieler vom Typus „alt, männlich, weiß“ angehört. Stattdessen: zwei Frauen, Julia Riedler und Annette Paulmann, sowie ein junger Mann mit Wurzeln im Iran, Benjamin Radjaipour. Bei dem Gefühl, dem sie gemeinsam nachspüren, handelt es sich vor allem um eines, um das Gefühl schlechthin: die Liebe. So nimmt die Gretchen-Tragödie den größten Raum ein an diesem eine Stunde kurzen Theaterabend. Nur dass Leonie Böhm die Original-Konstellation "Alter Mann liebt junges Mädchen" konterkariert. Erst durch eine geschlechter-verkehrte Besetzung, wenn Annette Paulmann den deutlich jüngeren Benjamin Radjaipour liebkost; dann durch eine abermalige Rollenverschiebung, wenn Paulmann nun Gretchen-Text spricht, während Julia Riedler die Faust-Sätze übernimmt – aus Goethes altem Liebhaber wird ein junge Liebhaberin.

Theater wie ein Besuch im Wohlfühltempel

Das Ganze vollzieht sich in einer Bühnenlandschaft, die sich wie der Eingangsbereich einer Wellness-Oase ausnimmt. In der Mitte sprudelt ein Brunnen vor sich hin – womöglich der Jungbrunnen, nach dem sich nicht nur Faust sehnt, sondern in den Böhm das ganze Stück getaucht hat. Dem Ensemble bietet er Gelegenheit zum Pantschen und Plantschen, von der es ausgiebig Gebrauch macht, indem es zum Beispiel hingebungsvoll über die sich ausbreitenden Pfützen schliddert. Auch Annette Paulmann wirft sich bäuchlings auf den nassen Boden, ehe die kindliche Begeisterung melancholischen Gedanken übers Älterwerden weicht: Sie sei zu alt um nur zu spielen, aber zu jung, um ohne Wünsche zu sein. Paulmann gehören die schönsten Momente des Abends, vielleicht, weil sie den Text wirklich an sich heran lässt, während Riedler und Radjaipour eher ironisch-spielerisch auf Abstand gehen.

Überhaupt ist dieser Abend weniger Faust als Fingerübung, bei der Goethes Verse vor allem als Spielmaterial zur Erkundung eines persönlich gefühlten Gehalts des Stücks gedient haben. Daraus sind etliche, in ausdruckstanzartige Körperverrenkungen übersetzte Assoziationen erwachsen, die sich Außenstehenden nur bedingt erschließen. So gleicht der Theaterbesuch bei diesem "Yung Faust" tatsächlich dem Aufenthalt in einem jener Spa-Wohlfühltempel, an den die Bühne erinnert. Er wirkt belebend, erfrischend, aber nur bedingt erkenntnisfördernd.

