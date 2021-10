YouTube löscht Videokanäle von verurteiltem R&B-Sänger R. Kelly

R. Kelly droht lebenslange Haft

Der 54-jährige R. Kelly war Anfang vergangener Woche in einem aufsehenerregenden Missbrauchsprozess in New York schuldig gesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte dem einstigen Superstar unter anderem sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, Entführung, Zwangsarbeit, Bestechung und Sexhandel in den Jahren 1994 bis 2018 zur Last gelegt. Demnach hatte er ein Netzwerk von Helfern aufgebaut, um junge Mädchen und Frauen zur Befriedigung seiner sexuellen Gelüste zu rekrutieren.

Das Strafmaß soll erst am 4. Mai verkündet werden. Kelly, der bereits in Untersuchungshaft sitzt, droht eine langjährige Gefängnisstrafe bis hin zu lebenslanger Haft.

Mit Material von Nachrichtenagenturen