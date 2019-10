YouAreTheChampions - Neues Video mit Queen-Fans

Unglaubliche eine Milliarde mal wurde der Song "Bohemian Rhapsody" auf der Videoplattform Youtube bereits abgerufen. Ein Grund zu feiern, dachten sich die Queen Bandmitglieder Brian May und Roger Taylor. Sie forderten ihre Fans auf, Videomaterial zu "Bohemian Rhapsody", "A Kind of Magic" und "Don't Stop Me Now" einzureichen. Dies wurde neu zusammengestellt und zu einem Video verarbeitet.

Musiker, Sänger, Tänzer aus 120 Ländern

Mehr als 10.000 Menschen aus 120 Ländern, darunter Musiker, Künstler und Tänzer, nahmen am Projekt "You Are The Champions" teil. In dem knapp sieben Minuten langen Clips tanzen, singen und musizieren Menschen in ihrer Küche, auf der Straße oder auch am See.

"Es ist eines der lohnendsten Dinge, die einem Künstler passieren können: Zu sehen, dass unsere Arbeit Menschen auf der ganzen Welt dazu inspiriert hat, ihre eigenen Performances und visuelle Kunst zu kreieren, ist ein Nervenkitzel." Brian May