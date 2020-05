Yilmaz Dziewio kuratiert 2021 die Kunst-Biennale in Venedig

Jetzt ist es offiziell: Yilmaz Dziewio wird der Kurator des deutschen Pavillons der Biennale in Venedig 2021. Die Ernennung des 1964 in Bonn geborenen Kunsthistorikers, der seit 2015 das renommierte Museum Ludwig in Köln leitet, erfolgte auf Empfehlung des Kunst- und Ausstellungsausschusses des Auswärtigen Amts. Die Biennale in Venedig findet alle zwei Jahre im Wechsel mit der Architektur-Biennale in Venedig statt.

"Yilmaz Dziewior ist ein herausragender Kurator und Museumsexperte", sagte Heiko Maas (SPD). Mit Themen wie Kunst und Gesellschaft, Kunst und Globalisierung, kultureller Identität und Prägung stelle er Fragen, die im Zentrum der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik stünden. Vor seiner Tätigkeit in Köln leitete er bis 2008 sieben Jahre lang den Kunstverein Hamburg und sechs Jahre das Kunsthaus Bregenz.

Internationale Gegenwartskunst mit gesellschaftlicher Bedeutung

Neben der alle fünf Jahre stattfindenden Documenta in Kassel ist die Biennale von Venedig die wichtigste Schau für internationale Gegenwartskunst. Jedesmal stellen auch Länderpavillons neue Konzepte vor: Erst 2017 erhielt die Berliner Künstlerin Anne Imhof für ihre laut Jury-Urteil "kraftvolle und verstörende Arbeit" den Goldenen Löwen für den deutschen Pavillon. Kuratiert wurde der Pavillon damals von Susanne Pfeffer, die seit 2018 Direktorin des Museums für Moderne Kunst in Frankfurt ist.

Jetzt ist es Yilmaz Dziewios Aufgabe, Künstler*innen oder ein Team von Künstlern für den deutschen Pavillon 2021 zu gewinnen und ein Konzept zu entwickeln. Eine "Freude und Ehre" sei ihm das, sagt der Kölner Museumsdirektor. "Eine wesentliche Frage wird sicherlich die nach der gesellschaftlichen Bedeutung von kultureller Produktion sein, die gerade in unserer heutigen, herausfordernden Zeit aktueller denn je ist."

Vor Imhof bespielten bereits Gerhard Richter (1972), Joseph Beuys (1976), Hans Haacke (1993), Rosemarie Trockel (1999), Isa Genzken (2007) oder Christoph Schlingensief (2011) den deutschen Pavillon.

Mit Material von der dpa