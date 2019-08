Yevgenia Belorusets erzählt von verlorenen Seelen in der Ukraine

Zuerst warf sie mit Liebesbekundungen um sich, beteuerte, sie sei in das ukrainische Wesen verliebt, und sagte im gleichen Moment, die Ukraine sei irgendwie das "Land der entbehrlichen Erscheinungen". Was so viel heißt wie: Was wichtig ist, verlässt das Land; zurück bleibt der Bodensatz, all jene, die zufällig nicht woanders gebraucht werden, jene sehnsuchtsvollen, rastlosen Existenzen, von denen die ganze übrige Welt nichts wissen will. Sie zeigte auf sich und sagte: Mikroexistenz.

Statist*in in der eigenen Geschichte

"Flieder" heißt eine der 33 kleinen Erzählungen von Yevgenia Belorusets. Andrea ist eine der Protagonistinnen von denen uns die ukrainische Autorin in ihrem Band "Glückliche Fälle" erzählt. Und sie ist einer dieser "glücklichen Fälle". Denn in nur einem Begriff beschreibt Belorusets' Heldin ein Grundgefühl, das fast alle Helden dieses kleinen, feinen Büchleins gemeinsam haben. "Es ist das Gefühl, dass die Geschichte vorbeigeht, an deiner Tür vorbei. Und Du bist angefragt eine Statistenrolle zu spielen, die du überhaupt nicht magst. Und du kannst nicht absagen. Du hast eine Verbindung zu der Geschichte. Aber eine, die du verneinst, die du überhaupt nicht haben möchtest." sagt Yevgenia Belorusets.

Belorusets' Protagonistinnen stammen selten aus der Hauptstadt Kiew. Viele sind Binnenflüchtlinge, kommen aus Dörfern, die in Kriegsgebieten nahe der russischen Grenze liegen. Oder leben in von Kriminellen beherrschten Stadtstaaten. Einer dieser Stadtstaaten heißt Antrazit. Dort vermissen die Bewohner eines Tages ihre Nagelstylistin.

"Als wir uns endlich ein Herz gefasst hatten, um uns an denjenigen zu wenden, der jetzt in ihrem früheren Nagelstudio sitzt, als wir uns endlich durchgerungen hatten, ihn zu fragen, wo sie sei und was sie mache, antwortete er ungefähr Folgendes: Sie hat einen Schnupfen bekommen, und wenn man Schnupfen hat, kann man keine Maniküre machen, dann zittern nämlich die Hände, und deswegen, ausschließlich aus Gründen der Sicherheit und Hygiene, haben wir sie vorübergehend entfernt." ( Aus "Glückliche Fälle")