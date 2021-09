"Yes Sir, I Can Boogie": Sängerin María Mendiola gestorben

In den Jahren 1978 und 1979 konnte das Disco-Duo noch nachlegen - etwa mit der Single "The Devil Sent You To Lorado", in Deutschland immerhin Platz 4. Dann ließ der ganz große Erfolg etwas nach - und bald darauf trennten sich auch die Wege von Mateos und Mendiola. Beide gründeten ihr jeweils eigenes Duo und machten weiter Musik - recht bald dann auch beide (!) wieder unter dem alten Namen "Baccara". Das Duo von Mendiola und ihrer neuen Partnerin Sevilla veröffentlichte zuletzt 2017 ein neues Album und war auch immer wieder in Deutschland zu Gast.

In den sozialen Medien zeigen sich viele traurig über Mendiolas frühen Tod. Ein Nutzer schreibt: "Tonight I will boogie - in the memory of Maria Mendiola".