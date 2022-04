Wie Demokratie in der diversen Gesellschaft funktioniert

Streng genommen verdankt sich Yascha Mounks Buch "Das große Experiment" einem mutwilligen Missverständnis. Die Idee hat ihren Ursprung in einem Interview, das er mit den Tagesthemen geführt hatte. Denn dort habe er das Wort etwas spontan benutzt, sagt Mounk. Daraufhin sei ihm von rechts und links vorgeworfen worden, "dass es hier eine Art von Verschwörung gegen das deutsche Volk gebe, ich und Angela Merkel würden ein großes Experiment am deutschen Volk zelebrieren. Aber ich meinte das Experiment natürlich in einem anderen Sinne, wenn man etwas, was es historisch noch nicht gegeben hat, aus den Umständen heraus, hinkriegen muss".

Das große Experiment ist die diverse, multiethnische und multireligiöse Gesellschaft, in der wir längst leben. Sie ist eine Folge politischer Entscheidungen, die Jahrzehnte zurückliegen und aus anderen Gründen getroffen wurden, wie etwa der rein wirtschaftlichen Anwerbung von Arbeitern in den 50er- und 60er-Jahren. Zudem haben die Fluchtbewegungen der vergangenen zwei Jahrzehnte die diverse Gesellschaft vertieft. "Und jetzt müssen wir es schaffen, mit diesem Experiment erfolgreich umzugehen", so der Politikwissenschaftler Mounk.

Ein zukunftsorientierter Kulturpatriotismus

Es ist ein Experiment, denn diese Pluralität in Demokratien ist ohne Präzedenzfall, erfolgreich divers waren in der Vergangenheit eher ausgerechnet Monarchien und das habe einen politischen Grund. "Denn in einer Monarchie habe ich keine Macht und Sie haben keine Macht und solange wir beide dem Monarchen vertrauen, ist es egal, wenn sie mehr Kinder haben oder mehr Menschen ihrer Gruppe zuwandern."

Demokratie indes ist immer auch der Suche nach Mehrheiten. Yascha Mounk zeigt in seinem Buch eindrücklich auf, wie beherzt Menschen sich zu Gruppen zusammenschließen. "Wir sehen natürlich, dass religiöse und ethnische Gruppen in der Geschichte oft besondere Zugkraft haben."

Für diverse Gesellschaften stellen diese Identitätsmerkmale aber eine besondere Herausforderung dar, denn sie haben Sprengkraft. Yascha Mounk plädiert daher für einen zukunftsorientierten Kulturpatriotismus, der Raum schafft für "alle Bewohner des Landes". Eine schöne Vorstellung, nur fraglich ist dabei, warum es ausgerechnet die Kultur schaffen soll, an der sich die Geister doch schon seit Jahren so vehement scheiden. "Wir müssen eine Gesellschaft anregen, in der sich Menschen auch gemeinsam als Deutsche fühlen, auch gemeinsam eine Zugehörigkeit zu einem Land haben, das fähig ist, Solidarität mit Menschen zu inspirieren, die vielleicht eine andere Hautfarben haben oder eine andere Religion."