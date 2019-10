Booker Prize für Evaristo und Atwood

Evaristo wurde für ihr Buch "Girl, Woman, Other" ausgezeichnet. Margaret Atwood bekam den Preis für den Roman "The Testaments". Der "Booker Prize" ist der wichtigste britische Literaturpreis. Er ist mit 50.000 Pfund (rund 57.000 Euro) dotiert. Die beiden Gewinnerinnen teilen sich das Preisgeld. Ausgezeichnet werden Autoren, die auf Englisch schreiben und deren Werke in Großbritannien erscheinen.

In den vergangenen Jahren hieß der Preis "Man Booker Prize". Im Januar gab das Investment-Unternehmen Man Group jedoch seinen Rückzug als Sponsor bekannt. Der Preis wird seit 1969 vergeben und war bis 2013 Autoren aus dem britischen Commonwealth und Irland vorbehalten, deren Romane in Großbritannien veröffentlicht wurden. Seit 2014 sind auch Autoren aus anderen englischsprachigen Ländern zugelassen.

Große Namen auf der Shortlist

Die Shortlist, also die Vorauswahl für den besten Roman, wurde alphabetisch angeführt von Margaret Atwood, die den Preis schon einmal im Jahr 2000 für "The Blind Assassin (Der blinde Mörder)" gewonnen hat. Dieses Jahr war sie mit dem Roman "The Testaments (Die Zeuginnen)" nominiert. Auch Mitbewerber Sir Salman Rushdie hat den Booker Prize bereits einmal erhalten. Das war 1981 für "Midnight Children (Mitternachtskinder)". In diesem Jahr war Rushdie mit "Quichotte" nominiert.

Weitere Kandidaten in der engsten Auswahl waren Lucy Ellmann mit "Ducks, Newburyport", die Autorin Evaristo mit "Girl, Woman, Other", Chigozie Obioma mit "An Orchestra of Minorities" und Elif Shafak mit "10 Minutes 38 Seconds in This Strange World".