"#wurzelspitzen": Wachsendes Kunstprojekt am Starnberger See

Eine Gärtnerei ist der erste Widerschein des Paradieses, die Pforte zum eigenen Pflanzenelysium. In einer aufgelassenen Gärtnerei aber kann man sich in Höllenkreisen bewegen. Camill von Egloffstein weiß das: "Ich hab im April, Mai angefangen, hier zu arbeiten. Da hatte es Temperaturen bis 45, 50 Grad. Ich hab also immer zehn Minuten gearbeitet und 20 Minuten Pause machen müssen."

Den Lauf der Zeit anhalten

Still und geheimnisvoll hängt ein Gebilde des Künstlers Camill von Egloffstein im ausgeräumten Gewächshaus, dreidimensional, amöb, ein Geflecht, eingespannt in eine Konstruktion aus alten Bewässerungsrohren, in der Schwebe gehalten von Seilen. Im diffus gefilterten Licht scheint der Lauf der Zeit angehalten.

Aber der Moment der Wandlung wird kommen, wenn Egloffstein die alten Motoren, die einst die Belüftung der Gewächshausfenster steuerten, an der Seilkonstruktion in Gang setzen wird: "Dieses langsame Summen der Motoren, wenn das anfängt, sich zu bewegen. Das Knarzen und Knacken dieses Stuhlflechtrohrs, das anfängt, sich zu spreizen zu dehnen zu reißen, zu brechen. Also, ich gehe fest davon aus, dass es in irgendeiner Art und Weise platzt."