Wurst-Stillleben als Reflexion über Zeit und Vergänglichkeit

Hänsli erweitert das zu einer umfassenden Reflexion darüber, was Zeit und Vergänglichkeit überhaupt bedeuten. Er spricht vom menschlichen Paradoxon, davon, dass wir mit unserer Geburt beginnen, zivilisatorischen Konzepten des Wachstums, der Neugierde und der Fortentwicklung nachzukommen, letztlich aber immer das Sterben und den Tod vor Augen haben. Es geht ihm um eine Bewusstwerdung der Gegenwärtigkeit, um das Festhalten eines eigentlich nie fassbaren Moments im Strom der Ereignisse. "Ja, wenn man alles so betrachtet, als würde man es das erste Mal sehen, dann beginnt alles zu leben, und dann ist man … Lacan, das wird vielleicht irgendwie sichtbar am Schluss."

Der Künstler sagt, nicht er entscheide sich für ein Objekt, sondern er begegne einem Gegenstand und der verlange dann gewissermaßen seine Darstellung. So war es, als er Ende der neunziger Jahre in einem Schweizer Gebrauchtwarenladen, einem sogenannten Brockenhaus, eine Ansammlung von fünf Staubsaugern entdeckte, die zusammenstanden wie Menschen bei einem Stehempfang. Er betitelte das daraus entstandene Bild "Der Kongress". Zu sehen ist das 1 Meter 60 x 1 Meter 30 große Gemälde noch bis Mitte Dezember im Basler Kunstraum Villa Renata, in einer Ausstellung, die erstmals ziemlich umfassend viele Werke von Christoph Hänsli präsentiert, wenn auch nicht alle. Dazu ist bei dem Verlag Scheidegger & Spiess ein Katalog erschienen. Buch und Werkschau tragen den Titel "Die Konferenz der Dinge".

"Eine gute Kraftbrühe geliert beim Abkühlen"

Nicht zu sehen ist in Basel die Mortadella-Serie. Die erstand schon vor ein paar Jahren ein befreundeter Sammler, nachdem er sie im Atelier des Künstlers gesehen hatte. Trotzdem waren die 332 Mortadella-Bilder noch in der Berliner Galerie Judin ausgestellt. Nun hängen sie in einem Mortadella-Kabinett in einem Schloss in Fürstenau in Graubünden – und Christoph Hänsli hat dazu noch eine Stuckdecke mit Gips-Ravioli kreiert.

Christoph Hänsli hat sich auch schon als Performancekünstler versucht, so steht es in einem Text über ihn zu lesen, aber das war nur ein kurzer Karriereabschnitt. Mit einer Papptafel, auf der der Spruch stand "Eine gute Kraftbrühe geliert beim Abkühlen", stellte er sich in die Öffentlichkeit.