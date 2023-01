Wunsiedel: Luisenburg bekommt neues Dach

Die Zeltdachkonstruktion über den Zuschauerrängen der Luisenburg soll erneuert und optimiert werden. Das hat der Wunsiedler Stadtrat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Für das neue Dach sind Gesamtkosten von etwa 750.000 Euro angesetzt, durch verschiedene Förderprogramme muss die Stadt Wunsiedel davon noch gut 150.000 Euro selbst tragen.

Zeltdachkonstruktion Prototyp für Münchner Olympiagelände

Geplant wurde die erneuerte Konstruktion vom Atelier der Erben des bekannten Architekten Frei Otto. Otto hatte 1969 die Überdachung der Luisenburg konzipiert, sie gilt als kleinerer Prototyp für seine drei Jahre später gebauten Seilnetzdächer auf dem Münchner Olympiagelände.

Neues Dach soll 2024 erstmals aufgezogen werden

Durch die Optimierung der Konstruktion soll sich auch die Akustik vor allem auf den hinteren Rängen merklich verbessern, so Wunsiedels Bürgermeister Nicolas Lahovnik (CSU) im Gespräch mit dem BR. Zudem werde das neue Dach im Winter nicht mehr verpackt, sondern soll auf der Tribüne liegen bleiben. Dadurch werde es nicht mehr geknickt, was die Lebensdauer voraussichtlich um einige Jahre verlängere, so Lahovnik weiter. Voraussichtlich im kommenden Jahr 2024 soll das neue Dach erstmals aufgezogen werden.