Wunderwerke: Malerei auf Keramik von Grita Götze in Bamberg

Der Mohn ist so zart: die Blüten blassrot, daneben Gräser, einzelne Halme, satte Wildkräuter und – in der Höhe – ein Falter, ein Kohlweißling. Ein "Wiesenstück", gemalt auf einem Teller, der Durchmesser 33einhalb Zentimeter. Und eine von vielen Naturerkundungen, bunt, poetisch, mit einer enormen grafischen Tiere. Immer wieder lenkt Grita Götze die Blicke derer, die ihre Keramik betrachten, auf Dinge, die uns umgeben, auf Ringelblumen, Löwenzahn, Feuerwanzen und Schmetterlinge. Vermeintlich Gewöhnliches erhält einen großen Raum. Wir können staunen. "Ich schaue auf die Dinge, die jeder von uns kennt und übersieht beziehungsweise rausreißt aus seinem Garten. Das ist vor allem die Welt der Unkräuter. Die erhebe ich gerne zu meinem Thema – wie es aus den Pflastersteinen wächst, wie es am Feldrand wächst. Die ganz alltäglichen, normalen Flora-Geschichten", sagt die Künstlerin.

Zeitgenössische Keramik mit Tradition

Die Malerei ist der eine Teil von Grita Götzes Kunst. Der andere ist die Keramik, die Arbeit mit dem Ton. Die Faszination für das Material entdeckte sie als Jugendliche, bei einem Besuch in der Meißner Porzellanmanufaktur. Geboren im ostthüringischen Schlema und aufgewachsen unter anderem in Gernrode, einer Kleinstadt im Harzvorland, stand für sie fest, sie möchte später im Bereich Töpferei und Keramik arbeiten. Sie absolvierte eine Ausbildung im thüringischen Bürgel und studierte dann Keramik an der Kunsthochschule in Halle, an der Burg Giebichenstein: "Ich finde Ton ein wirklich geniales Material, was billig zu haben ist, was nach nichts aussieht. Aber in dem bergen sich unendliche Möglichkeiten. Und der Vorgang des Drehens, den habe ich da – da war ich 13 Jahre – zum ersten Mal live gesehen. Das hat mich völlig fasziniert, wie dieses weiche Material zu einer dünnwandigen Vase geformt wurde. Das war für mich wirklich wie Zauberei."