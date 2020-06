"Wunde R" und "Oracle": Münchner Kammerspiele legen wieder los

Und auch die zweite Uraufführung wahrt den Abstand und versucht zugleich doch ganz nah zu kommen: die begehbare Installation "Oracle". Schon mehrfach haben sich Susanne Kennedys und Markus Selg bemüht, das Theater als rituellen Raum zu reaktivieren und dabei zugleich posthumane Welten zu erkunden, in denen dem Menschen durch freundliche Avatare in vielleicht sogar bessere Spähren geholfen werden soll.

Und wie schon bei den Arbeiten an der Berliner Volksbühne etwa hat der Künstler Markus Selg nun auch an den Münchner Kammerspielen die begehbaren Räume in psychedelische Welten verwandelt, deren Atmosphäre zwischen Drogenphantasien und Tiefenbewusstsein changiert. Darin bewegen sich die von Susanne Kennedy in Szene gesetzten bunt gewandeten Figuren, die den einzeln eingelassenen Zuschauer durch den Parcour leiten und diesmal nicht durch die für die Regisseurin sonst üblichen Masken verfremdet sind, sondern durch den Corona geschuldeten Spuckschutz.

So schnell erweitert sich kein Bewusstsein

"Erkenne Dich selbst" darum soll es gehen, denn darum ging es schon dem berühmten Orakel von Delphi, zu dem man allerdings einst nächtelang hinabstieg und nicht wie in dieser Theaterfassung in einer halben Stunde hingeschleust wurde. Denn tatsächlich ist trotz der durchaus überwältigenden Bilderflut und dem sehr präsenten Soundtrack innerhalb dieser kurzen Zeit nicht wirklich ein Bewusstseinszustand zu erreichen, der dann die Begegnung mit dem Fragen beantwortenden Orakel, in Gestalt einer künstlichen Intelligenz, tatsächlich zu einem Ereignis machen könnte.

Und so stellt sich bei "Oracle", wie schon bei den vorangegangenen Arbeiten von Kennedy und Selg, erneut die Frage, ob sich jene Zustände von Ritual, Bewusstseinserweiterung und Transzendenz auf dem Theater überhaupt herstellen lassen.