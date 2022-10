Wüstling auf Untergangs-Tour: "The Rake´s Progress" in München

Vielleicht sollte man sich doch mehr in Acht nehmen vor einem Sechser im Lotto. Könnte nämlich sein, dass der Millionengewinn direkt in die Hölle führt, vor allem dann, wenn der Spieler nichts sehnlicher wünscht, als mühelos reich zu werden. So ähnlich beginnt jedenfalls die „Karriere eines Wüstlings“ nach der berühmten und sehr populären Kupferstich-Serie von William Hogarth aus dem frühen 18. Jahrhundert.

Da erbt ein lässiger, gutaussehender Typ vom Lande, der nicht besonders scharf auf Arbeit ist, plötzlich ein Vermögen und bringt es innerhalb kürzester Zeit in Kneipe und Bordell durch, bis er erst im Schuldgefängnis und dann im Irrenhaus landet. Der Dichter Wystan Hugh Auden bereitete den Stoff für die Oper auf, Igor Strawinsky komponierte die Musik dazu, leider nicht seine beste. Die Uraufführung 1951 in Venedig wurde eher kühl aufgenommen, was auch an dramaturgischen Schwächen lag. Immer wieder tritt die Handlung auf der Stelle, etwa bei einer viel zu langen Versteigerungsszene.