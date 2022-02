"Wüstendrachen": 9.000 Jahre alter Schrein von Jägern entdeckt

Üblicherweise wurden Wildtiere von Osten her in die geschickt angelegten Einpferchungen getrieben, so die Forscher. Vertiefungen verhinderten, dass die Gazellen über die Mauern flüchten konnten. Knochen der Tiere wurden vor Ort aufgefunden, ebenso wie "Architekturzeichnungen" der "Wüstendrachen", was für sorgfältige Planung und harte Arbeit spreche. Die Menschen selbst sollen in halbkreisförmigen Unterkünften gewohnt haben und ihren Fang teilweise nach Westen in den "Fruchtbaren Halbmond" exportiert haben.

Beginn der Architektur vor der Sesshaftigkeit

Die Tierknochen und Feuersteine sprächen dafür, dass die Beute vor Ort "weiterverarbeitet" worden sei, so ein Archäologe. Im mutmaßlichen "Schrein" sind rund 150 sorgfältig ausgelegte Muscheln entdeckt worden, deren genaue Funktion unklar blieb. Die Experten können sich "eine Art Altar" vorstellen. Die französische Botschafterin in Jordanien, Veronique Vouland-Aneini, erinnerte daran, dass das Land mehr wegen seiner nabatäischen und römischen Relikte bekannt sei. Es gebe jedoch "so viel mehr" zu entdecken.

Faszinierend ist nach Aussage der beteiligten Archäologen, dass der Beginn der Architektur offenkundig nicht länger mit dem Beginn der Sesshaftigkeit gleichgesetzt werden könne. Vielmehr hätten schon Jäger und Sammler damit begonnen, größere Bauten aufzurichten.