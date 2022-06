Würzburger Mozartfest sucht "Syrische Tonspuren"

Einst war in dem Ladenlokal in der Würzburger Innenstadt das "Café Mozart" beheimatet. An den Wänden sind noch die Gemälde mit Motiven aus Opern des Komponisten zu sehen. Angebracht wurden sie in den 1980er-Jahren. Später folgte ein Bekleidungsgeschäft. Nun hat hier in der Würzburger Herrnstraße das Mozartfest vier Wochen lang Quartier bezogen, mit einem sogenannten "Pop-up-Raum". Er soll Platz für musikalische Experimente bieten.

Klassik abseits der üblichen Konzertsäle

"Uns geht es beim Mozartfest darum, Klassik nicht nur in den tradierten Konzerträumen stattfinden zu lassen", sagt Geschäftsführerin Katharina Strein. Bislang ginge das Konzept des Pop-up-Raums auf: "Was man sagen kann ist, dass man hier eine ganz bunte Mischung an Menschen erreicht."

Der Eintritt ist kostenlos. Drei Projekte sind während des Festivals zu Gast. Sechs Tage lang bezog etwa der Solidarische Musikschulverein "Willkommen mit Musik" (WiMu) Quartier in dem Raum. Es folgte ein Programm der Pianistin Hanni Liang. Seit dieser Woche gehen Musikwissenschaftler bei einer Klangausstellung auf Suche nach "Syrischen Tonspuren" in Würzburg.