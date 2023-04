Würzburger Kulturspeicher: Emy Roeder zum Anfassen

Über 400 Klebestreifen- und Punkte zieren in Form von Linien und Quadraten die Böden des Museums am Kulturspeicher. Und sie haben einen Zweck: blinden und sehbeeinträchtigten Menschen Orientierung in den Ausstellungssälen verschaffen, erklärt Christiane Rolfs, wissenschaftliche Leiterin für Inklusion am Kulturspeicher Würzburg. "Das ist das taktile Bodenleitsystem", erklärt Rolfs, "was in erster Linie blinde Menschen brauchen, die dort mit dem Langstock entlang gehen und sich damit im Haus orientieren. Die Quadrate sind Aufmerksamkeitspunkte, wo man weiß, dass man jetzt abbiegen muss oder ein Objekt oder Gemälde steht, das man abtasten kann."

Kunst zum Erfühlen

Auch drei Skulpturen und ein Gemälde der Würzburger Bildhauerin Emy Roeder können damit ab sofort erfühlt werden – an zwei Taststationen, die in die Ausstellungen integriert sind. Die drei Tastmodelle sind, wie Rolfs erklärt, aus Filamenten von 3D-Druckern gefertigt. "Und wir haben neben den 3D-Skulpturen eine Tatstation der Materialen. Das ist Bronze, Nussbaum, Kunststein und Kalkstein. Das sind die Materialien aus denen die meisten Skulpturen von Emy Roeder gefertigt sind." Durch Ertasten eines Selbstbildnisse von Emy Roeders können sich alle Besucherinnen und Besucher sogar ein detailliertes Bild der Künstlerin selbst machen.

Von den Nazis verunglimpft

Ertasten kann man auch Emy Roeders berühmtestes Werk, die sogenannte "Schwangere". Das Motiv: eine Frau mit hoher Stirn, Kopftuch und überbetont großen Augen. Den Nationalsozialisten war das ein Dorn im Auge ihrer Rassenlehre und das Bild deshalb 1937 Teil der diffamierenden Ausstellung "entartete Kunst", erklärt die stellvertetende Leiterin des Kulturspeichers Henrike Holsing: "Aus der Sicht des Nationalsozialismus geht diese Figur viel zu weit weg vom Naturalismus. Sie ist sehr stark stilisiert – die fast eckige hohe Stirn, die großen Augen. Das entsprach nicht dem Figurenideal des Nationalsozialismus. Hinzu kommt, dass hier ein Thema aufgegriffen wurde, das für die Nazis sehr wichtig war: die Schwangerschaft. Die man sich im Nationalsozialismus allerdings anders vorstellte. Mit kraftvollen Frauen, die das Leben des Volkes in sich tragen. Da widerspricht diese ausgemergelte Arme diesem Ideal komplett."

Unterwegs zur Inklusion

Den Kontext des Werkes erfährt man durch eine Audio-App, die ab dem 28. April durch die Ausstellung führt und den Besuchenden kurze Erklärtexte vorliest so Christiane Rolfs: "Die App wurde auch vom Berufsförderungszentrum in Veitshöchheim entwickelt. Das ist ein Berufsförderungswerk für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen." Ausführliche und niederschwellige Audioguides in Kombination mit ertastbaren Kunstwerken in jeder Ausstellung – dieses Ziel möchte das Museum am Kulturspeicher so schnell wie möglich erreichen.