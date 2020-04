Würzburger Intendanten-Diskussion: Nachspiel im Stadtrats-Plenum

Der am 2. April abgelehnte Anschlussvertrag für den Intendanten des Würzburger Mainfranken Theaters, Markus Trabusch, hatte am Donnerstag ein Nachspiel im Corona-bedingt dezimierten Notausschuss des Stadtrats. Die offenen Fragen sind nach dem nicht-öffentlichen Teil der Sitzung jedoch nicht geklärt. Klar ist nur so viel: Das Thema soll Ende April erneut diskutiert werden, dann in einer Plenumssitzung des gesamten Stadtrats. Unklar ist allerdings, ob dann über den neuen Vertrag erneut abgestimmt wird – oder ob die umstrittene Entscheidung lediglich im vollzählig versammelten Stadtrat diskutiert werden soll.

Diskussionen nach knapper Personalentscheidung

Was ist passiert? Am 2. April hatte der Notausschuss des Stadtrats mit knapper Mehrheit abgelehnt, den wegen seiner Personalführung umstrittenen Theaterintendanten einen Anschlussvertrag ab August 2021 anzubieten. Die nicht-öffentliche Abstimmung hatte im Nachgang für Diskussionen gesorgt – unter anderem, weil ein Stadtrat im Notausschuss angeblich irrtümlich gegen eine Vertragsverlängerung gestimmt haben soll. Diese Stimme soll die entscheidende gegen einen neuen Vertrag für Markus Trabusch gewesen sein.

Eilantrag für erneute Abstimmung im Plenum

Mehrere Stadträte hatten daraufhin einen fraktionsübergreifenden Dringlichkeitsantrag für die Notausschuss-Sitzung am 9. April eingereicht. Das Ziel des Antrags: Die am 2. April abgelehnte Vertragsverlängerung für Markus Trabusch soll erneut zur Abstimmung kommen, sobald sich der Stadtrat wieder vollzählig versammeln kann. Der Würzburger SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Kolbow begründet als einer der Unterzeichner den Antrag im Gespräch mit dem BR so: In einem Stadtrat mit Normalbesetzung wäre "die Entscheidung wahrscheinlich anders ausgegangen", so Kolbow. Derzeit kommen im Not-Stadtrat nur 17 statt der gewählten 50 Stadträte zusammen.

Stadt: Abstimmung im Notausschuss war "ordnungsgemäß"

Im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung am 9. April wurde dieser Dringlichkeitsantrag nun zwar diskutiert, aber als nicht zulässig bewertet, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt vom Karfreitag. Demnach habe die Regierung von Unterfranken nach Prüfung die Position wie auch das Vorgehen der Stadt bei der erfolgten Abstimmung über den Vertrag gestützt. So durfte weder die Abstimmung in der gleichen Sitzung wiederholt werden, da sie nach der Bayerischen Gemeindeordnung ordnungsgemäß erfolgt ist, noch sei eine Aufhebung des Beschlusses vom 2. April möglich, da er bereits vollzogen wurde. Da damit der eingebrachte Eilantrag nicht zulässig ist, einigte sich der Notausschuss des Stadtrates auf Vorschlag des Oberbürgermeisters darauf, sich wegen der besonderen Umstände der Abstimmung in einer Plenumssitzung des gesamten Stadtrates erneut mit der Thematik zu befassen.

Wird erneut abgestimmt - oder "nur" diskutiert?

Ziel dieser Sitzung Ende April sei "eine Verbreiterung der Legitimationsbasis für diese wichtige Entscheidung über die Führungssituation am Mainfranken Theater". Denn es sei absehbar gewesen, heißt es in der Mitteilung, dass auch in der Sitzung des Notausschusses am 9. April die Abstimmung "nur sehr knapp ausgefallen wäre". Ob das nun bedeutet, dass es Ende April zu einer erneuten Abstimmung kommt, oder ob das Thema lediglich diskutiert werden soll, konnte ein Stadtsprecher auf Anfrage des BR nicht konkretisieren. Die Mitteilung sei bewusst offen formuliert, weil derzeit unklar sei, wie sich der Fall weiter entwickelt.

Würzburger OB will neuen Intendanten ab 2021

Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) und Kulturreferent Achim Könneke hatten allerdings in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass sie Markus Trabusch über seinen laufenden Vertrag hinaus nicht weiter in der Funktion des Würzburger Theaterintendanten sehen wollen. So ist derzeit nur eines sicher: Das letzte Wort über die "Causa Trabusch" ist im Würzburger Stadtrat noch nicht gesprochen.