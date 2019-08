Würzburger Indie-Band tourt mit Lastenfahrrad durch Bayern

Die Musiker kennen sich schon aus ihrer gemeinsamen Schulzeit an einem Gymnasium in Karlstadt. Die Auftritte sind kostenlos. Die Band spielt dabei vor allem Stücke ihres ersten gemeinsamen Albums: atmosphärischer, ruhiger Indie. Sie wollen damit nicht reich werden, ließen bei ihrem Konzert einen Hut herumgehen. Die Einnahmen gehen an die Initiative "Freies Lastenrad Würzburg" und die Würzburger "Radboten". Letztere haben der Band im Vorfeld Helme gesponsert.

Nachhaltigkeit ist der Band wichtig

Die Musiker transportieren ihre Instrumente und die Ausrüstung für ihren Bühnenauftritt plus den persönlichen Bedarf mit der Muskelkraft ihrer Beine. Zumindest wenn es bergauf geht, bekommen sie dabei etwas Unterstützung: In den Lastenrädern sind Elektromotoren verbaut.

Er und seine Bandmitglieder seien nicht unsportlich, sagt Sebastian Höhn. Wirklich trainiert hat die Kombo für ihre ungewöhnliche Tour mit den Fahrrädern allerdings nicht. Warum die Band zu der ungewöhnlichen Tour aufbricht? "Wir wollen auf das Thema Umweltschutz aufmerksam machen und andere Leute zum Nachdenken bringen – vor allem andere Künstler", sagt Sebastian Höhn. Die Fahrrad-Tournee geht noch bis 24. August. Zulu spielt dabei insgesamt neun Auftritte.