Würzburger Fotograf macht Porträtfotos von Menschen mit Masken

Pro Foto werden 50 Euro an die Kindertafel gespendet

Pro Foto spenden die Menschen mindestens 50 Euro direkt an die Kindertafel in Würzburg. "Viele Kinder kriegen daheim nichts Richtiges zu essen und sind auf die Kindertafel angewiesen. Jetzt in Coronazeiten ist die Kindertafel geschlossen. Mir liegt die Einrichtung sehr am Herzen, deshalb wollen wir sie finanziell unterstützen", so der Fotograf.

Fotos stehen online und können privat benutzt werden

Unter dem Motto "#mynewface" hat Berberich zusammen mit dem Webdesigner und Programmierer Alexander Deß innerhalb von nur 24 Stunden eine Internetseite gestartet, auf der die Fotos veröffentlicht werden. Die Fotografierten können die Fotos außerdem privat nutzen, zum Beispiel als Profilbild auf Facebook.

Oberbürgermeister und Bischof unter den Fotografierten

Die Idee der beiden Würzburger hat sich schnell herumgesprochen. Bislang hat Berberich knapp 70 Menschen porträtiert. Angefangen hat es mit Freunden und Bekannten. Inzwischen sind auch viele bekannte Gesichter dabei, wie Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU), Bischof Franz Jung oder Fußballtrainer Bernd Hollerbach. Er sei aktuell im Gespräch mit Ex-Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU), Bernhard Schlereth, dem früheren Präsidenten des Fastnachts-Verbands Franken, und dem Würzburger Sternekoch Bernhard Reiser.