Würzburger Filmwochenende zeigt Filme, die nicht im Kino laufen

Irischer Film macht den Anfang

Traditionell beginnt das Filmwochenende schon am 24. Januar mit einem Sektempfang und einem exklusiven Eröffnungsfilm. Heuer wird der irische Spielfilm "The Drummer and the Keeper", Ein Film über eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem Musiker und einem Fußballer, gezeigt. Außerdem stehen Spielfilme aus Afghanistan, Armenien, Island, Mexiko oder Vietnam im Angebot.

Kurzfilme aus Jamaika

Besonderes Augenmerk liegt dieses Jahr auf Jamaika mit einer Reihe von Kurzfilmen von der Karibikinsel. Besonders hoch ist dieses Jahr die Quote der weiblichen Filmemacher unter den Spielfilmbeiträgen, der beträgt fast 50 Prozent. Dem deutschen Filmemacher Veil Helmer wird im Programm eine kleine Retrospektive eingeräumt. Helmer wird auch selbst als Gast anwesend sein, genauso wie 24 weitere Filmschaffende.

Stummfilm mit Live-Musik

Zu den Highlights im Rahmenprogramm gehört die Live-Vertonung eines Stummfilms. Am 20. Januar um 11 Uhr spielt das Trio "Trioglyzerin" zum Ernst Lubitsch-Film "Die Bergkatze" aus dem Jahr 1921. Außerdem im Programm: Filme für Kinder und Jugendliche, Schulvorstellungen, selbstgedrehte Videos und Kurzfilme von Würzburger Schülern und das "Kammerflimmern" mit Arbeiten von FH-Studenten.

Stürmische Zeiten liegen hinter dem Filmfestival

Seit dem Umzug ins Programmkino Central auf dem Bürgerbräu-Gelände haben sich die Zuschauerzahlen stabil auf rund 9.000 verkaufte Tickets eingependelt. Nach der Schließung des "Corso"-Kinos in der Würzburger Innenstadt im Jahr 2009 musste das Festival schon zweimal umziehen. Zuerst ins Multiplexkino Cinemaxx, dann in die ehemalige Mozartschule, wo das "Central" seine alte Heimat hatte. Eine Terminverlegung ins Frühjahr und der damit verbundene Zuschauerschwund hatten in den vergangenen Jahren für zusätzliche Unruhe gesorgt.