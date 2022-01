Würzburger Filmwochenende als Hybrid: Veranstalter zufrieden

Teils im Kino und teils online: In dieser hybriden Form präsentierte sich die 48. Auflage des Internationalen Filmwochenendes in Würzburg. Nach vier Festivaltagen hat das Organisationsteam nun eine erste Bilanz gezogen.

So wurden an der Kinokasse im Programmkino Central dieses Jahr rund 1.300 Tickets verkauft. Ähnlich viele Zugriffe gab es bisher auf das Online-Angebot des Festivals, so Pressesprecher Max Trompeter. Angesichts der schwierigen Bedingungen, unter denen das traditionsreiche Filmfestival organisiert und durchgeführt werden musste, seien die Verantwortlichen durchaus zufrieden.

Kinosäle im Würzburger Central mit 50 Prozent Auslastung

Zunächst sah es danach aus, als würde das 48. Internationale Filmwochenende wegen der Corona-Pandemie als reine Onlineveranstaltung stattfinden müssen – so wie im vergangenen Jahr, als die Würzburger Filminitiative rund 5.000 Zugriffe auf das Streamingportal des Festivals zählte. Dann trat heuer am Eröffnungstag eine Lockerung der Bayerischen Staatsregierung in Kraft, so dass die Säle zu 50 Prozent ausgelastet werden durften.

Auf dieses Weise konnte das Filmwochenende einige Vorstellungen sogar ausverkaufen. Zu den gefragtesten Filmen zählten die deutsche Komödie "Sweet Disaster", der Eröffnungsfilm "The Gravedigger's Wife" und der französische Krimi "Murder Party".

Online-Version des Filmfestivals dauert noch an

Viele Filmfans hätten sich aber trotz der Lockerung wegen Corona nicht ins Kino getraut, so Max Trompeter von der Filminitiative. Teile des Stammpublikums seien außerdem in Quarantäne gewesen.

Online läuft das Internationale Filmfestival noch bis Mittwoch weiter. Bis 24.00 Uhr können die Filme weiterhin abgerufen werden. Deshalb wird erst am Donnerstagabend eine endgültige Bilanz der 48. Ausgabe gezogen. Bis dahin stehen dann auch die Sieger des Wettbewerbs in den drei Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm und Kurzfilm fest.