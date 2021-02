Würzburger Band Inswingtief gewinnt "Steckbrief des Jahres"

"Steckbrief des Jahres", dabei handelt es sich um einen Wettbewerb, den der Bayerische Rundfunk initiiert hat. Die Sendereihe "Musik für Bayern" im Programm Bayern 2 stellt im "Steckbrief des Monats" regelmäßig Entdeckungen aus allen sieben Regierungsbezirken vor. Die besten drei Bands des Jahres 2020 wurden von Bayern2-Hörern in einem Online-Voting gekürt und gewonnen hat eine Band aus Unterfranken: das Quartett Inswingtief mit einer ganz besonderen Mischung aus Swing, Bossa Nova, Klezmer und Weltmusik.

300 Stimmen Vorsprung im Publikums-Voting

Gypsy Jazz im Stil von Django Reinhardt, das ist der Sound von Inswingtief. Locker, heiter, beschwingt. Ein sommerlicher Sound, der die Bayern 2-Hörer offenbar überzeugt hat. Mit knapp 300 Stimmen Vorsprung sicherte sich Inswingtief den Titel "Steckbrief des Jahres". Das Quartett gibt es erst seit vier Jahren, aber die Musiker kennen sich schon länger – Teils aus anderen Ensembles wie den Dixie Heartbreakers oder rock'nRollics, teils von der Musikhochschule in Würzburg.

Monatliche Gypsy Jazz Sessions in Würzburg

In Würzburg kennt man Inswingtief vor allem durch die monatlichen Gypsy Jazz Sessions im MS Zufriedenheit, einem Café im Seitentrakt des Kulturspeichers. Seit Oktober 2017 gibt es dort an jedem ersten Sonntag im Monat einen improvisierten Abend mit Violine, Gypsy-Gitarre, elektrischer Jazzgitarre und Kontrabass. Mit regelmäßig 100 Besuchern und mehr.

Aufzeichnung statt Gewinnerkonzert

Ende Januar war Inswingtief einen Tag lang im Studio 2 des Münchner Funkhauses zu Gast. Dort hat das Würzburger Quartett sieben Songs und ein Video für die Social Media-Kanäle des BR aufgenommen. Quasi als Ersatz für das traditionelle Gewinnerkonzert.

Ausgestrahlt wird der Mitschnitt auf Bayern2 am Sonntag, 07. Februar, ab 19.30 Uhr. Zu hören sind dann auch die Zweit- und Drittplatzierten beim Steckbrief des Jahres: Gitarrist Luke Mountain aus Tauberfeld bei Eichstätt und das Duo More Than Neighbours aus Passau.