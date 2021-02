Würzburger Ausstellungen im Corona-Lockdown nur Online

Videos und Audios, die einzelne Werke erläutern, Quizfragen, Rätsel und Malvorlagen für Kinder: Wegen des Corona-Lockdowns im November musste das Museum im Kulturspeicher in Würzburg für seine aktuelle Ausstellung "Italiensehnsucht" ein Programm der anderen Art aus der Taufe heben. "Wir wissen ja nicht, wann wir wieder öffnen können. So arbeiten wir jetzt zweigleisig, digital und analog und wollen da auch weiter investieren", sagt Museumspädagogin Sophia Kippes. "Weil man da auch viele partizipative Möglichkeiten bieten kann, sodass Interessierte quasi von der ganzen Welt aus dabei sein können."

Live-Erlebnis im Museum geht wegen Lockdown verloren

Kippes steht der digitalen Vermittlung zwar offen gegenüber – sieht aber auch, dass es Grenzen gibt: "Klar, mit der Kamera kann man ganz nah ranzoomen an ein Kunstwerk. Aber es ist natürlich etwas anderes, wenn man so ein Gemälde live sieht, den Pinselstrich, die Farben. Und wenn man davor steht: Zu merken, wie groß das Bild und wie klein man selbst ist. Das kann man nicht zuhause am Computer", so die Museumspädagogin.

Ausstellungen nur Online: "Da blutet das Herz"

Denn hinter so einer Ausstellung steckt monate-, jahrelange Arbeit, sagt Henrike Holsing, stellvertretende Leiterin des Museums im Kultuspeicher. Wo werden Lampen aufgehängt? Welche Gemälde hängen nebeneinander? Das ist Teil einer Ausstellung. Für Holsing ist der digitale Ersatz deshalb kein echter Trost: "Da blutet das Herz, definitiv. Es ist einfach ein merkwürdiges Gefühl, durch ein leeres Museum zu gehen. Das ist schon schwer für mich." Schade um die viele Mühe, denn in einem digitalen Rundgang durch die Ausstellung gehe viel verloren.

Online-Kunst-Vermittlung als Herausforderung

In den vergangenen Jahren hat vor allem die Kunstvermittlung im Analogen eine Rolle gespielt: Welche Angebote werden begleitend zu einer Ausstellung angeboten, um den Besucherinnen und Besuchern das Thema näher zu bringen? Jetzt kommt die digitale Vermittlung hinzu. Für Veronika Genslein, Museumspädagogin im Museum für Franken auf der Würzburger Festung Marienberg, eine Herausforderung: "Wir bräuchten jetzt quasi eine komplett neue Stelle im Haus zum Thema 'Digitale Vermittlung und Medienbearbeitung'. Es ist schon schwierig, das professionell zu machen und eben so ästhetisch, dass es den Sehgewohnheiten entspricht." Zwar ist Digitalisierung hier kein Fremdwort, allerdings bezog sich die bisher nur auf die Sammlung und Archivierung von Kunstwerken.

Ausstellungen auch digital im Seminarraum

Während die Engel-Ausstellung im Museum für Franken bislang noch unbesucht bleiben musste, vertieft Genslein vor allem die Kooperationen mit Universitäten und Schulen. Schon seit Jahren gestalten sie und ihr Team Seminare und Workshops, etwa für Studierende der Museologie. Nicht selbst im Seminarraum sein zu können, habe natürlich auch Nachteile – aber dank mehr digitaler Möglichkeiten sieht Genslein auch immer häufiger die Chancen. "Dann nehme ich die Studierenden einfach mal live mit in die Ausstellung. Klar, das ist wackelig und nicht perfekt. Aber es ist nah dran und persönlich", erklärt die Museumspädagogin.

Museum online als Chance für die Zukunft

Ob die digitale Vermittlung, angeheizt durch die Corona-Pandemie und den Lockdown, eine Chance sein kann? Luisa Heese, Leiterin des Museums im Würzburger Kulturspeicher, sieht jedenfalls Zukunftspotential: "Es wird weiterhin Zielgruppen geben, für die diese digitalen Formate interessant sind. Vielleicht, weil sie weiter weg wohnen oder sie sich den Eintritt nicht leisten können. Digital ist zumindest das dann kein Problem mehr."

"Italiensehnsucht" könnte eine von vielen Ausstellungen sein, die im Lockdown begonnen haben und enden, bevor je ein Besucher sie gesehen hat. Zumindest das Gefühl von einem Museumsbesuch könnte ein virtueller Rundgang geben, durch den Kuratorin Henrike Holsing am Sonntag, 14. Februar, um 15.00 Uhr in einem Live-Video führt.