Würzburger Africa Festival nach vier Tagen zu Ende gegangen

Mit einem großen Schlussapplaus klang am Sonntagabend das 33. Würzburger Africa Festival aus. Mit Nkulee Dube und Patrice eine große Bühne für Reggae, Soul und Funk. An vier Festivaltagen bildeten sich immer wieder lange Schlangen. Wir sind am Donnerstag regelrecht überrannt worden, so Stefan Oschmann. Mit so vielen Besuchern hatte der Festivalleiter nicht gerechnet und sogar eine Wette verloren.

Großer Andrang und technische Probleme beim Africa Festival

Insgesamt kamen über 26.000 zahlende Gäste und viele Kinder. Probleme mit dem Kassensystem und zu wenige Essen- und Getränkestände sorgten bei einigen Besuchern für Verstimmung. "Wir haben aber erfolgreich nachjustiert," so der technische Koordinator David Limmer. In besten Zeiten kamen zum Festival über 100.000 Gäste. In diesen schwierigen Zeiten für Veranstaltungen sind wir mit dem Verlauf heuer sehr glücklich, bilanziert Oschmann.

Gelände wegen Corona umstrukturiert

Das Gelände war kleiner und es gab kein großes Zirkuszelt für die Abendkonzerte. Dennoch investierten die Veranstalter rund 250.000 Euro alleine in die Infrastruktur auf den Mainwiesen. Ob das Africa Festival im kommenden Jahr wieder in der gewohnten Form stattfinden kann, ist für den Leiter noch offen: "Wir müssen erst einmal abrechnen und abwarten, wie sich die Pandemie entwickelt." Neben der Musik wurden dieses wieder zahlreiche Projekte präsentiert, die den Besuchern einen Einblick in die Probleme des teils arg gebeutelten Kontinents ermöglichen sollen.

Einblick in soziale Projekte

Bei einem Projekt geht es um die Stromversorgung vor allem in abgelegenen ländlichen Regionen in Afrika. Zudem wird der gemeinnützige Verein "Agerto" vorgestellt, der Jugendlichen aus sozial schwachen Verhältnissen eine hochwertige Berufsausbildung ermöglichen will. Die Organisation «Ein Dollar Brille» zeigt, wie eine augenoptische Grundversorgung in Entwicklungsländern möglich werden kann.

Festival der Frauen

Musikalisch galt dieses Africa Festival als ein Festival der Frauen. Von den 16 Acts, die auftraten, standen bei 13 Frauen im Mittelpunkt auf der Bühne, darunter Angelique Kidjo aus Benin, die fünffache Grammy-Gewinnerin oder Nkulee Dube, Tochter der 2007 ermordeten Reggae-Legende Lucky Dube. Das Africa Festival ist eines der größten Festivals für afrikanische Musik und Kultur in Europa. Es fand mittlerweile zum 33. Mal in der Mainstadt statt. Vor Corona wurden durchschnittlich bis zu 80.000 Besucher jährlich auf dem Veranstaltungsgelände gezählt.