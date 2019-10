Würzburg: 18. Improtheaterfestival, Theater ohne Text und Proben

Mit einer Eröffnungsgala startet am Donnerstag um 20.30 Uhr in der Kabarettbühne "Bockshorn" das 18. Würzburger Improtheaterfestival. Auf acht Bühnen, kreuz und quer über die Stadt verteilt, werden zwölf Shows in englischer, deutscher und erstmals auch spanischer Sprache aufgeführt: Im Mainfranken-Theater, im Jugendkulturhaus "Cairo", im Theater am Neunerplatz oder im plastischen Theater "Hobbit".

Die weltbesten Improspieler kommen nach Würzburg

Auf der Bühne stehen bis zum Sonntag die besten Improspieler der Welt und entführen ihr Publikum in skurrile Situationen. Die Bandbreite der Shows ist enorm. Vom klassischen Match, also wenn zwei Ensembles gegeneinander antreten, bis hin zur speziellen Show für Kinder.

Von Künstlicher Intelligenz bis hin zur Comic-Adaption

Die Bremer Improgruppe "Stupid Lovers" beschäftigt sich in ihrer Show "Artificial Intelligence" mit den Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz. Das vierköpfige französische Ensemble "The Fraltons" lässt sich in seinem Theaterstück für Kinder von Comic-Held Lucky Luke inspirieren. Die Hamburger Impro-Gruppe "Steife Brise" beschwört in ihrer 60-minütigen Show Geister.

Workshops und finale Party

Parallel zu den abendlichen Shows gibt es tagsüber acht Impro-Workshops, geleitet von internationalen Schauspielern. Fast 100 Teilnehmer aus 13 Ländern haben sich dafür angemeldet. Das Programm endet mit der Festival-Abschlussparty am Sonntag im Konzertsaal des Jugendkulturhauses "Cairo".

Das Würzburger Improtheater-Festival gilt als eines der ältesten und größten seiner Art in Deutschland.