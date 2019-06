Kennen Sie Orkanspender, Saustralien oder Kopfweltjäger?

Es geht auch viel um Tippfehler, die uns täglich unterlaufen und die auch Wortneuschöpfungen hervorbringen: "akutuell" etwa. Mir zum Beispiel passiert es ständig, wenn ich "Israel" schreibe, dass ich einen Buchstabendreher hineinbekomme und daraus "Isreal" wird. Liest sich dann wie Englisch "is real". Das heißt, der Zufall spielt mit!

Der Zufall spielt mit im besten Fall. Den meisten geht es ja so, dass man die Tippfehler als Fehlleistung abtut, aber ich schreibe mir die alle natürlich seit Jahren auf, und so gibt es etwa den "Tippfleher". Das wäre dann ein Mensch an der "Tastortur", der schon lange jemanden anschreibt mit der Bitte um eine Antwort. Aber Emil antwortet nicht.

Ein anderer Schweizer, Beat Gloor, macht etwas Ähnliches wie Sie. Er entdeckt die Schönheit der Sprache auf dem Wege falscher Trennungen: "Staatsexamen" trennt er "Staat-Sex-Amen". Also Ihr Schweizer habt es schon mit Wortspielen, oder?

Offenbar. Es muss daran liegen, dass wir nicht so sprechen wie wir schreiben. Bei mir ist das auch und gewissermaßen der letzte Ausweg. Ich habe mir immer gesagt: Wenn ich nicht mehr schreiben kann oder nicht mehr sprechen kann, muss ich aufhören damit. Aber die Ideen kommen mir als visueller Mensch nach wie vor, vor allem beim Zeitunglesen, und da gibt es dann diese kleinen Abweichungen.

Sie treiben Schabernack, kann man sagen. Bei Schabernack denke ich immer gleich an ein Wortspiel hier in München. Da gibt es den "Schabernackt"-Ball, einen offenkundig etwas freizügigeren Faschingsball, dessen Name "Schabernackt" Ihnen gefallen dürfte, denn so ähnlich funktionieren ja viele Ihrer Wortspiele, oder?

Ja, das Wortspiel gefällt mir. Ich weiß zwar nicht genau, wie es dann in München zu und her geht auf so einem Ball, aber "Schabernackt" ist ebenso gelungen wie "Narkoseworte", also die Worte, die einerseits betäuben und anderseits in den Schlaf wiegen.

Einige weitere Beispiele aus Ihrem "Thesaurus Rex": Saustralien, Kargwohn, paradebrechen, fjordentlich – man fügt einen oder mehrere Buchstaben hinzu, verlängert das Wort vorne oder hinten oder in der Mitte. Vieles ist neu, wie zum Beispiel die "Hinszenierung", manches ist einem auch schon mal untergekommen: so das Adjektiv "hinternational". Mir kam beim Blättern in Ihrem Thesaurus ein Wort des Dichters Uwe Dick in den Sinn, der mir mal gesagt hat, er wolle mit seiner Literatur niemanden bekehren, schließlich sei er nicht "missionarrisch". Missionarrisch - ein Kofferwort ganz nach Ihrem Geschmack.

Auf jeden Fall! Ich habe es immer so gehalten: Wenn ich auf so ein Wort stoße, googele ich es. Da kommt man natürlich, da es ja einzigartige Begriffe oder Phrasen sind, ziemlich schnell auf ähnlich gelagerte Projekte. Den Autor, den Sie jetzt nennen, kannte ich noch nicht.

Kürzlich saß ich im Zug, im ICE-Sprinter von München nach Berlin, wählte mich in das WLAN ein mit meinem Smartphone und kam darauf, dass ein guter Name für die Internet-Verbindung im ICE-Sprinter eigentlich "Sprinternet" wäre. Wenn das Internet dort denn mal wirklich verlässlich funktionieren würde, was es oft genug leider nicht tut! "Sprinternet" wäre auch so etwas, was Sie aufnehmen könnten in Ihren Thesaurus.

Das werden wir gerne für den Folgeband machen.

Facebook wird zu "Face-Spuk". Hand aufs Herz: Sind Sie wortspielsüchtig?

Spielsüchtig bin ich in dem Sinn, dass ich das Spiel als begnadetes Medium sehe, um Leuten etwas näherzubringen - auch Leuten, die vielleicht eine gewisse Abneigung oder Blockaden haben. Mit Humor und Spiel kommt man näher an Menschen heran, denke ich.

Sie veranstalten auch immer wieder Workshops mit Kindern. Kinder sind ja Wortspielen gegenüber besonders aufgeschlossen.

Genau. Ich habe eine kleine Tochter, die jetzt fast sieben Jahre alt ist, und das Verrückte ist, hier mal zuzuschauen und zu beobachten, wie sich die Kinder die Sprache aneignen. Wie sie eben diese Freiheit haben, neue Sachen zu benützen oder umzudeuten, und um genau diese Freiheit geht es auch beim Buch.

"Etwas Befremdenfreundlichkeit wird die Leserin und der Leser aufbringen müssen", schreiben Sie. Diese Wortspiele sind nicht selten "sprachial", umʼs mit einem Wort aus Ihrem Thesaurus Rex zu sagen, also etwas sehr übers Knie gebrochen. Mit anderen Worten: Dieser Thesaurus Rex ist auch eine Zumutung.

Ja, einige gehen an die Grenze. Ich habe von den 16.500 Begriffen auf dem Blog nur etwa 500 rausgenommen. Natürlich gehen dabei verschiedenen Autoren die Ideen oder die Assoziationen ganz verschieden ab. Ich habe beim Lektorat selber gemerkt, dass ich nicht alles nachvollziehen kann, was andere geschrieben haben, aber ich lösche jetzt nicht zu viel. Das soll der Leser machen. Ich habe dafür das Wort "Leserschwert" - ein überdimensioniertes Skalpell für leserchirurgische Eingriffe.

Haben Sie selbst ein Lieblingswort unter diesen 16.000 Wörtern?

Im Moment antworte ich oft: der "Kopfweltjäger". Das könnte dann quasi eine Berufsbezeichnung für mich sein oder auch eine Bezeichnung für den geneigten Leser.

"Thesaurus Rex" von René Gisler ist im Verlag "Der gesunde Menschenversand" erschienen. Es hat 1064 Seiten und kostet 89 Euro.