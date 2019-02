Wort mit acht Buchstaben - "Die Ärzte" vor dem "Abschied"?

Trennen sich "Die Ärzte"? Darüber rätseln die Fans. Die Punkband hat auf ihrer Homepage ein neues Lied veröffentlicht. Darin heißt es "Manchmal ist es einfach Zeit zu gehn" und "Du musst jetzt stark sein". Und der gesuchte Begriff auf der Homepage hat acht Buchstaben. Und fängt mit "Ab" an - wie "Abschied".

Bei den Fans scheint man sich aber sicher zu sein: Eher PR-Gag als "Abschied"sankündigung. "Ich weiß nicht, was das Lösungswort sein wird, aber ich bin mir zu 200% sicher, dass sie nicht ihren Abschied verkünden. Nicht jetzt und nicht auf diese Art. Das wäre absolut untypisch für 'Die Ärzte'", schreibt "Anti-Zombie" in der Kommentarspalte.

"Abrocken" - bei der Tour 2019?

Eine Steffi tippt auf "Abrocken" - und bezieht sich auf das erste Konzert der Band in Warschau. Dort beginnt am 16. Mai die "Miles & More 2019"-Europatournee. Weitere Auftritte stehen dann in Prag, Zagreb, Ljubljana, Mailand, Straßburg, Luxemburg, Amsterdam, London und Brüssel auf dem Programm. In Deutschland sind sie bei den Partnerfestivals "Rock am Ring" in Rheinland-Pfalz und "Rock im Park" in Nürnberg (jeweils 7. bis 9. Juni) zu sehen.

Nächster Buchstabe kommt am Samstag

Der Countdown für das Erraten des nächsten Buchstabens läuft am Samstag, 16. Februar, um 0 Uhr ab. Gitarrist Farin Urlaub, Schlagzeuger Bela B. und Bassist Rodrigo Gonzalez können so lange verfolgen, was ihnen die Fans so alles zutrauen: Vielleicht auch "Abendrot". Oder "Abräumen". Abwasser, ablehnen, abräumen, Abonnent, abstrakt...