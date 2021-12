Wort des Jahres 2021: So baute sich der "Wellenbrecher" auf

Als Münchner denkt man natürlich zunächst an den Eisbach im Englischen Garten und die Floßlände im Süden der Stadt, bei diesem Wort des Jahres: an die wackeren Surferinnen und Surfer, die sich ins kalte Nass stürzen und dabei auf die steinigen Wellenbrecher unterhalb der Wasseroberfläche achtgeben müssen, wenn sie die Welle reiten. Konzerthallen- und Sportstadienbesucher mögen bei diesem Wort zuerst jene metallenen Abschrankungen auf Stehplatz-Tribünen vor Augen haben, denn auch sie nennt man Wellenbrecher.

Aber natürlich hat die Welle, die Fußballfans seit langem schon als "la ola" durch das Arenen-Rund gehen lassen, im Zuge der gerade solche Spielstätten leerfegenden "Corona-Pandemie" (Wort des Jahres 2020) eine ganz eigene Bedeutung gewonnen. Bei "Welle" denkt heute jeder sofort an Infektionen.

Der Eisbrecher muss sich nicht sorgen

Da mag man noch so viel Morton Rhue gelesen und seinen Jugendbuch-Klassiker "Die Welle" (im Original "The Wave") über die Verführungskräfte totalitären Denkens verschlungen haben – die Welle ist heutzutage schlicht die Ansteckungswelle. Sie "baut sich auf", gern im Frühjahr und in der Herbst-/Wintersaison, und sie gilt es, einer 2021 ebenfalls sehr populär gewordenen Wendung zufolge, zu "brechen".

Der Wellenbrecher hat, da er im Erfolgsfall vor schwerer Erkrankung schützt, einen weitaus besseren Leumund als etwa der Ehebrecher, der Gesetzesbrecher und der Ein- oder Ausbrecher. Allein der Herzensbrecher darf noch mit Sympathie rechnen. Und auch der Eisbrecher muss sich nicht sorgen, scheel angesehen zu werden. Aufgrund der weltweiten Klimaerwärmung vulgo "Heißzeit" (Wort des Jahres 2018) und schmelzender Polkappen kommt er indes immer weniger zum Einsatz.

Wer genau ist nun ein "Wellenbrecher"?

Allerdings stellt sich die Frage, wer genau dieser Wellenbrecher ist, verkörpert ihn doch keine Einzelperson, sondern eine Vielzahl solcher Individuen, eine ganze Gesellschaft, die durch ihr vernunftgeleitetes, Kontakte reduzierendes Verhalten die Seuche in die Schranken zu weisen hofft. Der Wellenbrecher bezeichnet also ein solidarisches Prinzip: Wir alle sind – nicht Papst, sondern Wellenbrecher, um eine berühmte Schlagzeile der Bild-Zeitung zu variieren.

Wo wir gerade ein Boulevard-Medium zitieren: Von einem drohenden "Diabetes-Tsunami" wusste die "Daily Mail" kürzlich zu berichten. Was zeigt: Die eine Welle kann wiederum eine andere Monsterwelle nach sich ziehen: einen Kaventsmann der besonderen Art, ausgelöst durch den übertriebenen Verzehr von Süßigkeiten und mangelnde Bewegung.

Bleibt als letzter der gute alte Zungenbrecher, der bei der Prädominanz des Wellenbrechers etwas in Vergessenheit zu geraten droht. Dabei gäbe es doch selbst heute schönstes Material für einen solchen: Man versuche vielleicht einfach mal fehlerfrei "Ungeimpfte werden bei Einführung der Impfpflicht verunglimpft" zu sagen.