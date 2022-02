"Worldwide Brecht": Augsburgs Brechtfestival startet

Was haben Schauspielerin Corinna Harfouch, Polizeiruf-Kommissar Charly Hübner und Schlagersängerin Gitte Haenning gemeinsam? Sie alle sind zu Gast beim Brechtfestival, das am Freitagabend um 19.30 Uhr in Augsburg eröffnet wird. Zehn Tage lang, bis zum 27. Februar, will das Festival den in Augsburg geborenen Dichter und Theaterautoren Bertold Brecht feiern, mit Beiträgen in allen Genres aus elf Ländern in Europa, Afrika, Asien und Nordamerika.

"Worldwide Brecht": Beiträge aus China, Israel und Togo

Das Motto des Brechtfestivals lautet heuer "Worldwide Brecht": Die Festivalleiter Jürgen Kuttner und Tom Kühnel haben Künstler aus allen Teilen der Welt gebeten, sich mit eher unbekannten Texten von Brecht oder gar Fragmenten auseinander zu setzen und das Ergebnis zum Festival vorzustellen, live oder per Internet-Stream. Chinesische Theaterstudierende thematisieren Brechts Wirkung im Reich der Mitte, israelische Künstler sind eingeladen ebenso wie der togolesische Regisseur Ramses Alfa oder die belarussische Theatergruppe Kupalaucy.

40 Meter langes Wandbild von Zoe Beloff im Textil- und Industriemuseum

Zur Eröffnung gibt es einen Theaterabend an der Brechtbühne im Staatstheater mit Texten des Dichters und Filmemachers Thomas Brasch. Auch die bildende Kunst ist heuer mit vertreten: Im Textil- und Industriemuseum lässt die New Yorker Malerin Zoe Beloff ein 40 Meter langes Wandbild entstehen.

Leiter des Brechtfestivals verabschieden sich

Für Jürgen Kuttner und Tom Kühnel ist es das dritte und letzte Jahr als künstlerische Leiter des Augsburger Brechtfestivals. Für die kommenden drei Jahre ab 2023 hat die Stadt den Dramaturgen Julian Warner verpflichtet.

Livestreams auf brechtfestival.de

Bei der Umsetzung von digitalen Formaten wird das Brechtfestival vom Förderprogramm "dive in. Programm für digitale Interaktionen" unterstützt, das die Kulturstiftung des Bundes für Kulturinstitutionen aufgelegt hat. Die digitalen Angebote des Brechtfestivals werden auf der Website brechtfestival.de präsentiert.