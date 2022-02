World-Press-Photo: Ausstellung in Kitzingens Schaufenstern

World-Press-Photos zwischen Damen-Mode

Für die Schaufenster-Galerie in Kitzingen ist Martha Echevarria aus Amsterdam angereist. Als Kuratorin hat sie in dieser Woche beim Aufhängen der Bilder in 65 Geschäften darauf geachtet, dass die Fotos nicht in einem unpassenden Kontext zu den Gegenständen im Schaufenster stehen. Der Tod des Afroamerikaners Georg Floyd zum Beispiel, der bei der Festnahme durch einen Polizisten ermordet wurde. Die Fotos von den Unruhen danach in Minneapolis sind nun im Schaufenster von Lorette Konrad zusehen – zwischen Damen-Mode. Viele Geschäftsleute in Kitzingen waren sofort wieder bereit, ihre Schaufenster für die besten Pressefotos der Welt zur Verfügung zu stellen. Im vergangenen Jahr war die Ausstellung so erfolgreich, dass sich an den Wochenenden Menschentrauben vor den Schaufenstern bildeten.

Teile der Ausstellung an Unterfrankens Bahnhöfen

Einen Eindruck der Ausstellung erhält man bereits bei Zugfahrten durch Unterfranken. Auf ihren Werbeflächen zeigen die unterfränkischen Bahnhöfe jeweils mehrere der prämierten Fotos. "Wir unterstützen seit Jahren gerne die Kulturaktivitäten der Stadt Kitzingen", sagte Peter Ludwig Maria Weber vom mainfränkischen Bahnhofsmanagement. "Gerade in der Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig die Kultur für die Menschen ist. Ich bin stolz, eine solche außerordentliche Fotoausstellung seit Jahren in unserer Region zu wissen", erklärte er.

Schaufenster-Galerie noch bis Ende März

Bis zum 27. März werden die besten Pressefotos der Welt in Kitzingen zu sehen sein. Das Ausstellungs-Booklet erhält man kostenlos in Spenderboxen. An allen Schaufenstern sind QR-Codes angebracht. So kann man mit dem Smartphone jeweils den Text zum Foto lesen. Kitzingen ist erneut die einzige Stadt weltweit, in der die Bilder in einer Schaufenster-Galerie präsentiert werden dürfen.