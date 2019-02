Worauf wir uns bei der Berlinale 2019 freuen können

Seit 18 Jahren ist er der wichtigste Mann der Berlinale. Nun führt Direktor Dieter Kosslick zum letzten Mal durch das Filmfest, das heute beginnt. Es ist sein letzter Tanz mit den Bären, dem Goldenen und den silbernen, die in Berlin vergeben werden. Sein Vertrag läuft in ein paar Tagen aus und eine Doppelspitze übernimmt: Der Italiener Carlo Chatrian wird künstlerischer Leiter und Mariette Rissenbeek Geschäftsführerin. Doch in den nächsten elf Tagen gehört Dieter Kosslick noch einmal die Bühne der Berlinale.

Wenn der Festivalchef heute Abend zur Eröffnung auf den Roten Teppich tritt, wird sein Markenzeichen nicht fehlen, der rote Berlinale-Schal. "Sonst besteht die Gefahr, dass man mich nicht erkennt", sagt der Mann, der das Festival seit 2001 veränderte wie kein anderer zuvor. Er erfand neue Sektionen wie das "Kulinarische Kino" oder den "Talent Campus", eine temporäre Nachwuchsakademie. Er rief den "World Cinema Fund" ins Leben, eine Produktions-Plattform für junge Filmemacher aus entlegenen Ländern. Er vernetzte die Berlinale international ganz neu, machte sie mit der Stärkung des Filmmarktes zu einem Global Player, was Vertrieb und Verleih betrifft. Er verbesserte die Infrastruktur für die Zuschauer, womit die Berlinale ihre Stellung als größtes Publikumsfestival der Welt ausbauen konnte. Auch diesmal wird wieder eine halbe Million Besucher erwartet.

Kosslick lädt AfD-Mitglieder ein

Last but not least sorgte Dieter Kosslick bei dem Festival, bei dem früher oft ein eher mürrischer Ton vorherrschte, immer wieder für ausgelassen gute Stimmung. Er wagte den Spagat: War ernst und lustig, laut und leise, kalauernd und berührt, sprücheklopfend und politisch. So auch jetzt wieder, als er auf der Pressekonferenz der Berlinale verkündete, er und sein Team hätten kurzfristig den Dokumentarfilm "Das Geheimarchiv im Warschauer Ghetto" ins Programm aufgenommen. Der Film schildert die Geschichte des 1941 gegründeten Untergrund-Archivs und dokumentiert, wie die Juden im Ghetto lebten und wie sie ermordet wurden. Dazu erklärte Kosslick: "Alle AfD-Mitglieder, alle Abgeordneten im Bundestag der AfD, werden kostenlos ins Kino dürfen. Von mir persönlich eingeladen. Ich bezahle jedes Ticket. Und wenn sie dann noch behaupten, das ist ein Fliegenschiss, dann, muss ich sagen, sollte vielleicht jemand anderes einschreiten als die Filmemacher."

Von heute bis zum 17. Februar zeigt die Berlinale wieder rund 400 Filme. Drei Produktionen von deutschen RegisseurInnen laufen im Wettbewerb, darunter das neue Werk von Fatih Akin. Seine Verfilmung des Romans "Der Goldene Handschuh" von Heinz Strunk feiert gleich am Samstagabend Premiere und kommt bereits am 21. Februar in die Kinos. Der Stoff, der zu Teilen in der gleichnamigen Kneipe auf St. Pauli spielt, erzählt die Geschichte des Prostituiertenmörders Fritz Honka. Akin hatte bereits 2004 den Goldenen Bären für das Drama "Gegen die Wand" gewonnen.

Viele Filme handeln von Familien

Das Motto der Berlinale lautet diesmal: "Das Private ist politisch". Zu sehen sind viele Filme, in denen es um Familien geht. Im Wettbewerb läuft etwa der Film der deutschen Regisseurin Nora Fingscheidt "Systemsprenger" über Probleme mit dem Jugendamt. In Angela Schanelecs "Ich war zuhause, aber" erzählt die Berlinerin vom Verschwinden eines Kinds. Auch der Eröffnungsfilm "The Kindness of Strangers" von der Dänin Lone Scherfig handelt von einer schwierigen Familienkonstellation. Das sei dieses Jahr das große Thema, sagt Kosslick: "Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die Menschen sich, je größer dieser ganze Globalisierungswahnsinn wird, desto mehr nach Geborgenheit sehnen."

Auf dem Roten Teppich werden diesmal nicht so viele prominente SchauspielerInnen erwartet wie in den letzten Jahren. Aber Tilda Swinton wird kommen, Christian Bale, die Französin Catherine Deneuve, der Brite Martin Freeman und natürlich die Jury-Präsidentin Juliette Binoche.

17 Filme konkurrieren im Wettbewerb um den Goldenen Bären – davon sieben von Filmemacherinnen. Mit rund 41 Prozent ist die Frauenquote im Vergleich zu anderen internationalen Festivals rekordverdächtig hoch. Im Wettbewerb von Cannes waren es zuletzt 14 Prozent, beim Filmfestival in Venedig weniger als fünf Prozent.