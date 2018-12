Woran man den echten Herrnhuter Stern erkennt

Sie hängen auf Weihnachtsmärkten überall in Bayern, sie leuchten weiß, gelb, rot oder in gemischten Farbkombinationen: Die Herrnhuter Sterne. Wann genau, sie erfunden wurden, ist heute nicht mehr nachzuvollziehen. Sicher ist, dass sie von Schülern in den Internaten der Herrnhuter Brüdergemeine vor etwa 200 Jahren unter Anleitung ihres Mathematiklehrers gebastelt wurden - wohl auch, um zu vergessen, dass die Schüler in der Weihnachtszeit von ihren Eltern getrennt sein würden.

Sterne aus dem 19. Jahrhundert

Die Herrnhuter haben sich ab 1722 als evangelische Glaubensflüchtlinge aus dem katholischen Böhmen in der Zeit der Gegenreformation in der Sächsischen Oberlausitz niedergelassen. Die "Brüdergemeine" versteht sich als Kommunität und damit als Gemeinschaft, deswegen auch "Gemeine", nicht "Gemeinde". Deutschlandweit haben die Herrnhuter heute etwa 5.500 Mitglieder, weltweit sind es ca. 130.000. Sie stehen für Frömmigkeit und Bescheidenheit. Bekannt sind sie auch für ihre "Losungen" mit Bibeltexten für den Alltag.

Zur Zeit werden etwa 700.000 Sterne in jedem Jahr von Herrnhut in der Oberlausitz in Sachsen in die ganze Welt verschickt. Öffentliche Aufmerksamkeit gibt es vor allem, wenn wieder eine Sonderanfertigung der Sterne an einem prominenten Ort etabliert wird. "Der Größte ist 2,50 Meter groß", sagt Verkaufsleiter Jens Ruppert, "da hängt beispielsweise einer im Bundeskanzleramt und einer im Berliner Dom." Diese Sonderkonstruktionen wiegen circa 15 Kilogramm, so Ruppert: "Das klingt erst mal wenig, aber unter Windlast entwickelt so ein Stern an seinen Haltepunkten bis zu 200 kg Zuglast. Dementsprechend muss die Halterung ausgelegt sein."

Schlicht und vornehm: Der Herrnhuter Stil

Fast überall in der Welt, wo es Siedlungen der Herrnhuter gegeben hat, wie in Herrnhut in der Oberlausitz, sind die Städte noch heute an ihrer typischen Gliederung und der Architektur zu erkennen. Ein schlichter und klarer Stil, der sich auf das Wesentliche konzentriert mit einer gewissen Vornehmheit. "Dieser große Schwerpunkt auf Weiß als farblicher Gestaltung" sei ein Merkmal des "Herrnhuter Barock", so Konrad Fischer, Leiter des Heimatmuseums der Brüdergemeine.

"Es setzt sich in der Architektur fort, mit einer ziemlichen Gleichheit im Aufbau der ganzen Stadt", sagt Fischer, "und geht letztlich weiter auf den Gottesacker, der nach sehr strengen Regeln geführt wird, mit einer ziemlich ausgeprägten Schmucklosigkeit." Die Grabsteine seien flachliegend und schlicht, nahezu gleich. "Um nach außen hin die Gleichheit der Menschen im Tode, die Gleichheit der Menschen vor Gott auszudrücken."

Herrnhuter Stern als Hoffnungssymbol

Ein Stil, der sich auch in der Gestaltung der Herrnhuter Sterne wiederspiegelt. 142 Mitarbeiter hat die Herrnhuter Sternmanufaktur im Moment. Noch heute ist sie in Besitz der Brüdergemeine. Die Zusammenarbeit mit regionalen Zulieferern und Menschen in geschützten Werkstätten ist selbstverständlich und gehört zur Philosophie der Manufaktur.

Und obwohl Verkaufsleiter Jens Ruppert schon jeden Tag beruflich mit ihnen zu tun hat, haben die Herrnhuter Sterne auch privat bei ihm und seiner Familie das ganze Jahr über ihren Platz. "Ich mag besonders die Symmetrie", so Ruppert, "das wird wahrscheinlich auch nicht verloren gehen, dieses Gerade, Beruhigende, was sie in den Raum bringt." Dass der Stern als Symbol für die Ankunft Jesu gilt, sei nicht mehr für jeden selbstverständlich. "Für viele signalisiert er einfach nur das Ankommen, ein Hoffnungssymbol, ein Licht in der Dunkelheit in dieser Jahreszeit.